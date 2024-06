Ostatnie dni z pewnością były dla Nicoli Zalewskiego dosyć stresujące. Po tym, jak influencer Kamil Szymczak w wymowny sposób zasugerował, że pomiędzy jego dziewczyną Vanessą Rojewską a piłkarzem miało do czegoś dojść, w sieci zawrzało. Sam piłkarz nie komentował sprawy, a jego ukochana najwyraźniej nie przejmuje się plotkami. Teraz pokazała, co otrzymała od Zalewskiego. Co za romantyk!

Dziewczyna Nicoli Zalewskiego pochwaliła się prezentem od piłkarza. Ujawniła treść listu

Afera wokół piłkarza wybuchła 14 czerwca. Kamil Szymczak usunął InstaStories, w którym sugerował, kontakty reprezentanta Polski z jego dziewczyną. Wydaje się jednak, że partnerka Nicoli Zalewskiego nie zwraca uwagi na plotki, które pojawiają się w mediach i cały czas wspiera piłkarza. Włoska modelka dodała wymowne zdjęcie przed meczem z Holandią - pokazała się w koszulce reprezentacji Polski.

Nicol Luzardi opublikowała nowy kadr w mediach. Pochwaliła się wielkim bukietem czerwonych róż, do których doczepiono romantyczny liścik. Fotografię z prezentem od Zalewskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Influencerka przy okazji ujawniła jego treść. "Ti amo tanto tanto" co w tłumaczeniu na język polski oznacza "Tak bardzo cię kocham". Trzeba przyznać, że piłkarz zdobył się na bardzo romantyczny gest.

Tak Mateusz Borek zareagował na plotki o Zalewskim

Znany komentator sportowy również postanowił odnieść się do plotek, które krążą w sieci, podczas transmisji na Kanale Sportowym. "Nicola na pewno wie, co się dzieje w mediach społecznościowych, bo wyłączył możliwość dodawania komentarzy. Myślę sobie, że co jak co, ale takie - za przeproszeniem - g****burze, są mu najmniej potrzebne przed ważnym meczem" - ocenił na żywo Mateusz Borek. Zaznaczył też, że teraz każdy szuka w sieci uwagi. "Wiesz, jakie mamy czasy - każdy szuka atencji. Ja mam nadzieję, że pewne zdarzenia, których jeszcze nie znamy i nie przeanalizowaliśmy ich, bo byliśmy skoncentrowani na meczu... (...) Ja tylko odpaliłem telefon na meczu i widzę, że jakieś aferki się znowu dzieją" - dodał po chwili.

SOCCER-EURO-POL-NLD/REPORT Fot. REUTERS/Kacper Pempel