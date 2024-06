Natalia Kaczmarek zmieni nazwisko!

Natalia Kaczmarek stała się największą gwiazdą naszej reprezentacji podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Rzymie. Fenomenalny bieg na 400 metrów zapewnił jej nie tylko złoty medal, lecz także przy okazji pobiła rekord Polski. Już wróciła do kraju, a w piątek 14 czerwca pojawiła się w programie śniadaniowym "Dzień dobry TVN", gdzie porozmawiała z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim.

Natalia Kaczmarek planuje ślub

26-latka przede wszystkim opowiedziała o swojej karierze. Obecnie jest nieco przeziębiona, dlatego skupia się na poprawie stanu zdrowia, by móc wrócić do treningów. Już niedługo rozpoczną się Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu, na których się pojawi, i podczas których chce sięgnąć po kolejne medale. Nie jest też tajemnicą, że Kaczmarek szykuje się do ślubu, o co zapytali ją prowadzący. Od lat jest związana z Konradem Bukowieckim, kulomiotem i młociarzem. Zakochani pobiorą się we wrześniu. Jak się okazuje, przygotowania już ruszyły. - Założyłam, żeby wszystko było gotowe przed sezonem - wyznała Natalia Kaczmarek w "DDTVN" i dodała, że dzięki temu się nie stresuje. Mistrzyni na antenie opowiedziała też o tym, że planuje zmienić nazwisko. - Będzie jedno - wyznała. Okazuje się, że 26-latka zrezygnuje ze swojego i od września będzie nazywać się Bukowiecka. Dlaczego się na to zdecydowała? Nie chciała dwuczłonowego, bo po prostu byłoby za długie i byłyby problemy. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z jej wyboru. - Ale mój tata chyba by wolał, żeby zostało jak jest - śmiała się złota medalistka. Zdjęcia Natalii Kaczmarek i Konrada Bukowieckiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki - historia miłości

Sportowcy są parą od 2018 roku. "Natalia zawsze mi się podobała jako dziewczyna, kobieta. W RPA mieszkałem w pokoju z kolegą, który znał ją lepiej. No i tak myślę sobie, skoro ta Natalia taka fajna, może by ten kolega zapytał, czy gra w karty? Zaczęliśmy grać w makao, kenta. Ja z kolegą, Natalia z koleżanką" - wyznał Konrad Bukowiecki w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. Okazało się, że mają podobne poczucie humoru i od razu zaczęli się doskonale dogadywać. Ale nie od razu zostali parą, na początku łączyła ich przyjaźń. Zakochani zaręczyli się w 2023 roku. Ślub sportowców odbędzie się w okolicach Olsztyna, w którym mieszkają na co dzień.

