Marcin Hakiel ma za sobą rozstanie z Katarzyną Cichopek. Tancerz znalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej. 4 grudnia zakochani powitali na świecie syna Romea. Niecały miesiąc później pojawili się w programie "Dzień dobry TVN" i opowiedzieli o nowej rzeczywistości. - To jest takie uczucie, którego nie da się opisać - mówiła Dominika Serowska w śniadaniówce. Ukochana Marcina Hakiela od czasu do czasu chwali się prywatnymi kadrami w mediach społecznościowych. Tak też było tym razem.

Dominika Serowska pokazała syna. Opis zdjęcia zwraca uwagę

Dominika Serowska udziela się w social mediach. Jej instagramowy profil obserwuje prawie 45 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie ukochana Marcina Hakiela pochwaliła się ostatnio zdjęciem syna. Dominika Serowska wystroiła chłopca w urocze ubranie z motywem misia. "Mój baby boss [mały szef - przyp.red.]" - czytamy w opisie zdjęcia. Omawiany kadr syna tancerza i jego ukochanej znajdziecie w naszej galerii. Co ciekawe, wiele osób uważa, że mały Romeo jest bardzo podobny do taty. "Śliczny mały Hakielek", "Cały tata" - pisali internauci pod jednym ze starszych zdjęć chłopca.

Dominika Serowska o powrocie do formy sprzed ciąży. Wspomniała o presji

Jakiś czas temu Dominika Serowska zdobyła się na szczerą wypowiedź dotyczącą wyglądu po ciąży. Partnerka nie rozumie presji, jaką nakłada się na kobiety po porodzie. - Myślę, że każda z nas też ma inny organizm, nie narzucajmy sobie jakichś norm. Ja oczywiście jestem już bardzo niecierpliwa i chciałabym już mieć figurę sprzed ciąży, co jest abstrakcją. No ale niestety gdzieś tam wydaje mi się, że my kobiety mamy coś takiego, że po prostu jesteśmy pod jakąś taką presją, żeby zawsze dobrze wyglądać. W ogóle wymaga się od nas po porodzie, żeby dobrze wyglądać, karmić piersią, tańczyć, śpiewać, recytować i nie wiadomo, co jeszcze. No to jest chore - przekazała Dominika Serowska na InstaStories.