Darek Stolarz zyskał popularność w takich formatach, jak "Domowe rewolucje" oraz "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Ekspert w swojej branży przez lata współpracował ze stacją TVN. Jakiś czas temu internet obiegły najnowsze wieści na temat jego kariery - podjął ważną decyzję i przeszedł do Polsatu. Jak czuje się w programie "Nasz nowy dom"? W rozmowie z Plotkiem Darek Stolarz, czyli Dariusz Wardziak, opowiedział o doświadczeniach na nowym stanowisku.

Darek Stolarz od dawna chciał przejść do Polsatu? Już wszystko jasne

Darek Stolarz zaliczył swój debiut w Polsacie. Od niedawna spełnia się w programie "Nasz nowy dom". W wywiadzie z nami zdradził, jak się z tym czuje. - Czuję się w Polsacie rewelacyjnie. Zmiana może nieduża, bo i tak wróciłem na budowę. Mój zawód jest wszechstronny [...]. Cieszę się, że trafiłem do Polsatu. Zawsze liczyłem na to, że właśnie dotrę w to miejsce i będę mógł tutaj pokazać jeszcze większe umiejętności - powiedział w rozmowie z Plotkiem. Dodał, że najbardziej zaskoczyła go życzliwość ludzi. - Zostałem przyjęty naprawdę miło. To jest mega miłe, jak człowiek przychodzi z innego programu, wchodzi w trakcie trwającego sezonu, oni są już zżyci, a przyjęli mnie jak swojego. Po dosłownie 15 minutach gadaliśmy, jakbyśmy znali się od lat - podsumował Darek Stolarz.

Jak zareagowała Dorota Szelągowska na przejście Darka Stolarza do Polsatu? "Ona mnie wspiera"

Dorota Szelągowska przez wiele lat współpracowała z Darkiem Stolarzem. Prywatnie jest również jego przyjaciółką. Jak zareagowała na decyzję? - My znamy się 18 lat, więc to nie jest tak, że urywamy ten kontakt. Mamy ze sobą kontakt. Dorota mnie dopinguje [...]. Ona mnie wspiera, ja wspieram tak samo ją - podkreślił w wywiadzie z Plotkiem. Dodał, że Szelągowska wspiera go również w tworzeniu autorskiego programu. - 18 lat nie da się przekreślić rozstaniem zawodowym, jesteśmy przyjaciółmi - podsumował.