Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia 2021 roku, a jego pogrzeb odbył się 10 kwietnia 2021 roku i miał charakter państwowy. Już od dnia ceremonii głośno jest o konflikcie, jaki istnieje między żoną artysty a jego synem z poprzedniego związku (podczas uroczystości miało dojść do nieprzyjemnego incydentu, o czym przeczytacie TUTAJ). Później syn Krawczyka i Ewa Krawczyk spotkali się w sądzie. Mężczyzna walczył o zachowek po ojcu. Na tym nie koniec, bo doszła kwestia sporu o testament. Jakby tego było mało, Ewa Krawczyk i Krzysztof Krawczyk Junior nie mogli dojść do porozumienia w kwestii posługiwania się nazwiskiem Krzysztofa Krawczyka. W tej sprawie zapadła właśnie nowa decyzja.

Syn Krzysztofa Krawczyka nie może występować jako Krzysztof Krawczyk

Syn Krzysztofa Krawczyka - Krzysztof Igor Krawczyk junior także próbuje swoich sił w muzyce. Chciałby występować jako Krzysztof Krawczyk, ale okazuje, że nie może. Urząd Patentowy zarejestrował bowiem znak słowny "Krzysztof Krawczyk". Prawa do niego mają wdowa po artyście Ewa Krawczyk i Andrzej Kosmala, który był nie tylko przyjacielem wykonawcy "Parostatku", ale także jego menadżerem.

Ostatni z wymienionych postanowił skomentować sprawę w rozmowie z "Faktem". - Na świecie od dawna patentuje się produkty, marki, ale także dorobek człowieka. Krzysztof Krawczyk nie po to pracował kilkadziesiąt lat na swoje nazwisko, by teraz syn koncertował jako on. Urząd swą decyzję argumentował tym, że junior ma w dowodzie "Krzysztof Igor Krawczyk", nie może więc występować i zapraszać na swoje koncerty jako "Krzysztof Krawczyk". Jeżeli Krzysztof Igor doda słowo "Igor", albo nawet "junior", a na plakatach zamieści swoje zdjęcie, a nie Krzysztofa Krawczyka, to oczywiście może śpiewać, nikt mu nie zabrania" - tłumaczył.

Na tym nie koniec. Kosmala w tej samej rozmowie twierdzi, że decyzja wcale nie miała uderzyć w syna artysty. "Złożyliśmy wniosek do urzędu patentowego nie dlatego, że chcieliśmy coś zagarnąć czy że jesteśmy przeciwko Igorowi, ale dlatego, że chcemy chronić dobre imię i dorobek artystyczny Krzysztofa Krawczyka. Chcemy dbać o legendę Krawczyka. Myśmy przed śmiercią Krzysztofa z dziesięć lat o tym dyskutowali, to było dla niego ważne. Czuł, że podupada na zdrowiu, a choroba postępuje, choć o tym głośno nie mówiliśmy".

Krzysztof Krawczyk junior nadal będzie występował jako Krzysztof Krawczyk?

Zbigniew Rabiński, który od lat pomaga Krzysztofowi Krawczykowi juniorowi, również udzielił komentarza "Faktowi". Twierdził, że syn muzyka ma nadal koncertować jako Krzysztof Krawczyk. - Będzie się prezentował pod swoim nazwiskiem. W dowodzie ma napisane Krzysztof Krawczyk, a nie żaden junior, żaden Igor. W maju i w październiku znów odbędą koncerty z jego udziałem w Teatrze Muzycznym w Łodzi - możemy przeczytać. Rabiński grzmiał, że syn artysty ma prawo do swojego imienia i nazwiska.