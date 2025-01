Dorota Szelągowska pod koniec 2023 roku kupiła posiadłość w Hiszpanii. Jak przyznała w jednym z wywiadów, nieruchomość w Marbelli kosztowała mniej niż mieszkanie w Warszawie. Początkowo prezenterka chciała jedynie rozeznać się na tamtejszym rynku, ale trafiła na 90-metrowy dom do remontu. Więcej przeczytacie o tym TUTAJ: Dorota Szelągowska kupiła dom w Hiszpanii. Ma wnioski o Polakach, których tam spotyka. Gwiazda TVN uwielbia spędzać tam czas i dzieli się z obserwatorami relacjami. Pod jednym z jej najnowszych postów, który dodała 29 stycznia na Instagramie, odpowiadała na różne pytania fanów.

Dorota Szelągowska zapytana o córkę. "Anonimowe jest 3/4 mojego życia"

Dorota Szelągowska uwielbia pokazywać w mediach społecznościowych fragmenty ze swojego życia, a także efekty projektów zawodowych. Od czasu do czasu udostępnia także materiały z bliskimi: mamą Katarzyną Grocholą, 23-letnim synem Antonim Sztabą, a także od jakiegoś czasu z partnerem (ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony). Dość rzadko pokazuje córkę, czyli siedmioletnią Wandzię. 29 stycznia dziewczynka pojawiła się jednak w najnowszym poście na Instagramie gwiazdy TVN. Szelągowska dodała kilka zdjęć oraz nagrań, a w dodanym wpisie wyjaśniła, co one oznaczają. "Pierwsze zdjęcie jest o zmęczeniu - ale takim dobrym, na drugim moje dwie największe miłości - Antek i Wanda, na trzecim babeczka muminkowa od Justyny (...), jedna z tych, które upiekła na urodziny Wandy. Swoją drogą nie mam pojęcia, jak dziecko, które przecież dopiero co urodziłam, skończyło siedem lat…" - przekazała projektantka wnętrz na początku. Na kolejnych ujęciach znalazł się m.in. widok na kuchnię z pozycji kanapy. Post cieszy się sporym zainteresowaniem internautów, a jedna z użytkowniczek aplikacji postanowiła zaspokoić swoją ciekawość.

Dorotko, a gdzie jest twoje dzieciątko, gdy jesteś w Hiszpanii. W sensie, gdzie chodzi do szkoły?

- zapytała. Dziennikarka wyjaśniła sytuację. "Ona jeszcze przedszkole, i była z nami" - możemy przeczytać. To niejedyne pytanie, które dotyczyło bliskich gwiazdy TVN. "Córka jest anonimowa i jej tata... Jakiś dziwny etap w pani życiu..." - zapytała bez ogródek inna internautka. I tym razem Dorota Szelągowska ruszyła z odpowiedzią. "Całkiem normalny etap. Mój syn też był anonimowy, dopóki nie zaczął występować i pracować na swoje. I anonimowe jest 3/4 mojego życia" - odpisała z serdecznością.

Dorota Szelągowska o dawnym partnerze. Rzadko mówi o ojcu Wandy

Przypomnijmy, że ojcem Wandy jest były mąż Doroty Szelągowskiej, za którego wyszła w 2017 roku, a z którym rozwiodła się trzy lata później. Prezenterka stara się nie ujawniać szczegółów ze swojego życia osobistego, dlatego ten związek nie był medialny. W wywiadach jednak opowiada o tym, że oboje wychowują córkę mimo tego, że nie są już razem. "Bardzo fajnie współpracujemy. Jak on pracuje, to ja mam Wandę itp. Zawsze da się dogadać. Myślę, że mamy bardzo szczęśliwe dziecko" - powiedziała w rozmowie z Plejadą. Obecnie dziennikarka jest w szczęśliwej relacji, a wspólne zdjęcia z ukochanym od czasu do czasu pojawiają się na jej profilu na Instagramie.