30 stycznia rozpoczęła się wiosenna ramówka Polsatu. Na wydarzeniu pojawiła się plejada gwiazd, w tym m.in. uczestnicy nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami", a także osoby związane z programem "Must be the Music", który powraca po latach. Nie da się ukryć, że uwagę wszystkich przykuł zwłaszcza Edward Miszczak. Od jego butów nie sposób oderwać wzroku.

Edward Miszczak skupił na sobie uwagę podczas ramówki Polsatu. Te buty to hit

Dyrektor programowy Polsatu pojawił się na ramówce w dość nietypowej stylizacji. Do sieci trafiły pierwsze kadry uchwycone tuż przed startem wydarzenia. Widzimy na nich Edwarda Miszczaka zmierzającego na uroczystość. 69-latek ma na sobie garnitur, który nakrywa zimowa kurtka w granatowym kolorze. Jednak to, co tak naprawdę robi wrażenie, to dobór obuwia. Miszczak wybrał eleganckie buty skórzane w wielobarwnej odsłonie. Zdjęcia stylizacji znajdziesz w naszej galerii na górze strony. Nie da się ukryć, że musiał się sporo wykosztować. Jak informuje producent, cena tego konkretnego modelu marki Melvin & Hamilton wynosi niecałe tysiąc złotych. Jak Wam się podoba? Dajcie znać w sondzie poniżej.

To nie pierwszy raz, kiedy Miszczak eksperymentuje z modą. Przypomnijmy, że 3 stycznia dziennikarz wybrał się wraz z żoną, Anną Cieślak, na premierę "Karnawału warszawskiego" w Teatrze Komedia. Na tę okazję Miszczak włożył na siebie kurtkę w beżowym odcieniu i zarzucił na nią ciemnoszarą marynarkę. Do całości dobrał niebieską koszulę i brązowe buty. Zdecydowalibyście się na takie połączenie?

Polsat przedstawił wiosenną ramówkę. Kogo zobaczymy na ekranie?

Ramówka Polsatu trwa. Na imprezie pojawiły się znane postacie ze świata show-biznesu, w tym uczestnicy "Tańca z gwiazdami", jak Grażyna Szapołowska i Filip Gurłacz. Wśród gości znaleźli się także jurorzy "Must be the Music", czyli m.in. Sebastian Karpiel-Bułecka i Dawid Kwiatkowski. Popularny program muzyczny już niebawem wróci na ekrany po dłuższej przerwie. Na ściance pojawił się także Darek "Stolarz" Wardziak, który pod koniec 2024 roku ogłosił, że przechodzi do ekipy programu "Nasz nowy dom", wcześniej współpracując z Dorotą Szelągowską w kilku programach w TVN. Czytaj więcej: Mołek wybrała kolor, Hyży w złocie. Gwiazdy błyszczą na ramówce Polsatu