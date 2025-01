Beata Kozidrak od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Choć nie wiadomo dokładnie, co dolega wokalistce, sytuacja wydaje się dość poważna. Gwiazda odwołała koncerty i znalazła się pod opieką lekarzy. O Kozidrak bardzo niepokoją się jej fani, którzy chcieli dodać otuchy idolce w tym nie najłatwiejszym czasie. Umożliwiła im to córka artystki, zapraszając wszystkich do wspólnego projektu. Katarzyna Pietras właśnie pochwaliła się efektem nagrania.

Fani Beaty Kozidrak wykonali dla niej piosenkę "Biała armia"

Katarzyna Pietras na swój pomysł wpadła na początku stycznia. Córka Beaty Kozidrak zwróciła się do fanów wokalistki z prośbą, aby nagrywali swoje wersje utworu "Biała armia". Zgłoszenia do projektu można było wysyłać do 6 stycznia. Zniecierpliwieni fani od tego czasu dopytywali co jakiś czas, kiedy będzie można spodziewać się nagrania. 27 stycznia Katarzyna Pietras pochwaliła się efektami. Na Instagramie zamieściła filmik, na którym poszczególne osoby śpiewają wersy hitu Bajmu. W tej fanowskiej wersji "Białej armii" znalazło się także miejsce na wersje instrumentalne, m.in. na skrzypcach.

"Oto już jest... Nasza, a teraz wasza 'Biała armia'. Bardzo wam dziękujemy za wasze filmy. Życzę nam byśmy, byli dla siebie lepsi na co dzień i dostrzegali siebie nawzajem. Dobro wraca" - napisała na Instagramie Katarzyna Pietras. Nagranie niezwykle przypadło do gustu fanom Kozidrak, którzy w komentarzach nie szczędzili miłych słów. Nie ukrywali również, że bardzo się wzruszyli. "Cudnie to wyszło", "Wzruszyłam się do łez", "Cudna ta akcja! Czekamy na mamę cierpliwie. Mam nadzieję, że czuje, jak bardzo nam jej brak i ciągle o niej myślimy" - czytamy.

Co wiadomo o stanie zdrowia Beaty Kozidrak?

Do mediów nie dociera zbyt dużo oficjalnych informacji na temat stanu zdrowia Beaty Kozidrak. W krótkim poście na Instagramie sama wokalistka zabrała głos 1 stycznia. "Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za waszą miłość i wsparcie" - można było przeczytać. W połowie stycznia pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że gwiazda opuściła szpital. Jeszcze w grudniu informowano z kolei, że Kozidrak odwołała wszystkie koncerty aż do marca.