Studniówka to największa impreza organizowana w szkole średniej. To wydarzenie, które odbywa się na około sto dni przed maturą. Wówczas uczniowie ostatnich klas bawią się, tańczą i spędzając wspólnie czas. Nagranie ze studniówki z gdańskiego liceum szybko zyskało popularność w sieci - a wszystko przez dyrektora placówki. To zrobił!

REKLAMA

Zobacz wideo Kwiat Jabłoni zdradza, jakie dostają propozycje. Pójdą z wami na studniówkę?

Dyrektor gdańskiego liceum zaskoczył. Tak szalał na studniówce

W sieci pojawiło się wiele nagrań ze studniówek, które odbyły się w całej Polsce. Powoli czas balów przedmaturalnych dobiega końca, ale emocje nie opadają. Tym razem serca internautów podbił 25-sekundowy filmik z imprezy jednego z gdańskich liceów. Wszyscy zwrócili uwagę na... dyrektora szkoły! Na TikToku DJ-skiego duetu z Trójmiasta pojawiło się nagranie, na którym możemy zobaczyć urywek z imprezy. "Pan Zygmunt najlepszy dyrektor szkoły z Gdańska! Maturzyści podczas studniówki w szoku" - podpisano wideo. Dyrektor placówki wpadł na scenę i tuż przed dj-ską konsolą zaczął tańczyć, a także rozpylać mgłę z pistoletu. Wszystko w rytmie "Explosion" Kalwiego i Remiego. Zrobił absolutną furorę wśród uczniów, którzy skakali i klaskali. "Dyrektor szkoły przejął kontrolę nad studniówką" - napisano na nagraniu.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Tak Marina i Liam kibicowali Szczęsnemu. Widok łapie za serce

Internauci zachwyceni dyrektorem. Skomentowali jego popisy na scenie

Nagranie szybko stało się viralem i trafiło do wielu internautów, którzy postanowili skomentować popisy dyrektora. Byli zachwyceni jego podejściem. "Człowiek petarda! Zazdroszczę uczniom", "Mieć takiego dyrektora to było marzenie nas wszystkich po 50-ce", "Najlepszy dyrektor", "I to jest studniówka, a nie same sztywniaki. Brawo dla szkoły że ma takiego dyrektora. Szacunek", "Takiego dyrektora to w dzisiejszych czasach że świeczką szukać, super", "Nikt nie chce ze szkoły odejść, wszyscy obleją egzamin, żeby zostać" - doceniali. Inni rozpływali się nad dyrektorem, marząc, by wrócić do szkoły i znowu przeżyć taką imprezę. "Chcę do szkoły!", "Zapisuję się do waszej szkoły", "Ja chcę do tej szkoły, maturę mogę pisać jeszcze raz" - komentowali pod nagraniem.