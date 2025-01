26 stycznia to dzień 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem fundacja Jerzego Owsiaka zbiera środki na rozwój onkologii i hematologii dziecięcej. Jak co roku akcja budzi ogromne emocje. Wiele gwiazd zaangażowało się w przedsięwzięcie i stworzyło własne licytacje. Echem odbiła się aukcja Macieja Musiała. Jak się okazało, Dawid Podsiadło wcale nie jest gorszy. Przedstawił swoją propozycję.

Dawid Podsiadło gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Przygotował specjalną aukcję

Dawid Podsiadło zaoferował wyjątkowe spotkanie w ramach licytacji na WOŚP. Tym razem nie chodzi o jego muzykę na żywo. Mowa o wspólnym oglądaniu maratonu filmowego. Osoba, która wygra aukcję, wraz z artystą będzie mogła zobaczyć kulisy trasy stadionowej, a także zapis całego koncertu. "Zapraszamy na wyjątkowe, filmowe spotkanie z Dawidem Podsiadło. Kameralna sala kinowa w warszawskiej Kinotece i wspólne oglądanie aż dwóch filmów (może to nie jakiś bardzo długi maraton, ale jednak maraton, taki maratonik). Obejrzymy razem film "Dokumentalny", który pokazuje od kulis stadionową trasę z ubiegłego roku oraz pełny koncertowy zapis ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Razem trzy godziny Dawida Podsiadło w filmach o Dawidzie Podsiadło w towarzystwie Dawida Podsiadły" - czytamy w opisie. Skusicie się?

Jerzy Owsiak do dziś zmaga się z ogromnym hejtem. Wspomina, jak był traktowany przez Telewizję Polską

Nie da się ukryć, że wiele osób nie popiera działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warto przypomnieć, że co roku wraca temat rozliczeń organizacji. Niektórzy mają wątpliwości i ograniczone zaufanie do Jerzego Owsiaka. W sieci nie brakuje hejtu na jego temat. Mężczyzna był też przez lata szkalowany przez Telewizję Polską. Nigdy się jednak nie poddał. - Regularność ataków ze strony prawicy i zawodowych hejterów na przestrzeni tych trzech dekad uodporniła mnie. A szczególnie minione osiem lat rządów PiS, kiedy byłem w najgorszy sposób szkalowany przez Telewizję Polską, a instytucjonalnie - poszczególne ministerstwa - wykreśliły WOŚP z pola widzenia. To było osiem lat odcięcia, pogonienia, próby wymazania Orkiestry - mówił w rozmowie z PAP.