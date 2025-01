W kwietniu miną cztery lata od śmierci Krzysztofa Krawczyka, którego piosenki takie jak m.in. "Chciałem być", czy "Parostatek" nuciła swego czasu cała Polska. Artysta cały swój majątek przekazał trzeciej żonie Ewie, z którą dwukrotnie brał ślub. W testamencie nie został uwzględniony syn muzyka, Krzysztof Krawczyk Junior. Żona wokalisty zaproponowała Juniorowi, że będzie opłacać mu czynsz w mieszkaniu po babci, które zajmuje, ale syn wokalisty nie przystał takie warunki. Twierdzi, że ojciec obiecywał mu część majątku i postanowił swoich praw dochodzić w sądzie. Rozprawa nieustannie się przeciągała i pojawiały się kolejne przeszkody. Ostatnia miała miejsce w listopadzie 2022 roku. Krzysztof Junior jest w konflikcie także z byłym menedżerem jego ojca, Andrzejem Kosmalą. Lista rzeczy, które są przedmiotem ich sporów, jest długa. To nie tylko sam testament, ale także miejsca na cmentarzu, a także samo imię i nazwisko syna wokalisty. Macocha i były menadżer Krawczyka rękami sądu właśnie zabronili synowi artysty bycia "Krzysztofem Krawczykiem".

Syn Krzysztofa Krawczyka nie może być już "Krzysztofem Krawczykiem"? Jest wynik procesu

Kosmala i wdowa po Krzysztofie Krawczyku od czasu śmierci wokalisty zgłosili do rejestracji w Urzędzie Patentowym znak słowny "Krzysztof Krawczyk". Jak informuje portal Black Online, po prawie czterech latach w końcu jest finał tej sprawy, który zakończył się porażką dla syna zmarłego wokalisty, który i tak jest w trudnej sytuacji finansowej. Krzysztof Krawczyk Junior nie może być już "Krzysztofem Krawczykiem". Co to dokładnie znaczy?

Krótko mówiąc, ten biedny chłopak przegrał sprawę w sądzie o prawo do zarabiania na znaku słownym "Krzysztof Krawczyk". To macocha Ewa Krawczyk i menedżer zmarłego artysty Andrzej Kosmala będą mogli czerpać z tego zyski, bo pierwsi złożyli wniosek do Urzędu Patentowego. Wygląda na to, że kto pierwszy, ten lepszy. Igor musiał zapłacić koszty procesu - prawie 1700 złotych

- poinformował w rozmowie z portalem ShowNews dziennikarz Zbigniew Rabiński.

Syn Krzysztofa Krawczyka musi wziąć to pod uwagę przed ew. trasą koncertową

Jak informuje portal ShowNews, syn Krawczyka nadal może wykorzystywać swoje imię i nazwisko w obrocie. Syn zmarłego artysty, który także zajmuje się muzyką, może wyjechać w trasę koncertową jako "Krzysztof Krawczyk", ale powinien do swojego nazwiska dodać np. drugie imię, aby w jakiś sposób odróżnić go od samego "Krzysztofa Krawczyka". "Zgodnie z art. 156 ust. 1 tej samej ustawy prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu (w tym przypadku Ewie Krawczyk i Andrzejowi Kosmali) prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby ich nazwisk. Warunkiem jednak jest to, aby używanie tego oznaczenia było realizowane zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu" - czytamy na łamach portalu.