Książulo to obecnie jeden z najpopularniejszych youtuberów testujących jedzenie w Polsce. W najnowszy filmie zamieszczonym na kanale influencer podjął się recenzji kebabów w Warszawie. Podczas konsumpcji jednego z nich rozsiadł się wygodnie przy stoliku, który jak się później okazało, umiejscowiony był na terenie prywatnym. Na reakcję jednej z mieszkanek nie musiał długo czekać.

REKLAMA

Zobacz wideo Kebab u Chajzera i energetyki od Buddy? Zrobiliśmy ich test!

Książulo usłyszał: Nie zaraz, tylko już

Youtuber chciał w spokoju zjeść zakupiony posiłek. Niestety nie było mu to dane, ponieważ chwilę po rozpoczęciu konsumpcji zaczepiła go zdenerwowana mieszkanka osiedla. - Skąd jesteście? - zaczęła niewinnie. - Z Warszawy - odpowiedział kamerzysta. - To jest prywatne podwórko - zwróciła uwagę kobieta. - Czyje? - dopytywał Książulo. - To jest prywatne podwórko do tej kamienicy i proszę się stąd zabrać - nakazała. Youtuberowi nie spieszyło się jednak aż tak bardzo. - Zaraz uciekamy - odparł. Mieszkanka nie zamierzała odpuścić - Nie zaraz, tylko już - wypaliła. Pod filmem zaroiło się od komentarzy rozbawionych fanów. "W 27. minucie dodała pikanterii smaku", "Szymka spojrzenie wyjaśniło wszystko" - czytamy.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Książulo wypromował lokal, a właściciele... mają pretensje. "Zrobili ze mnie potwora"

Książulo testował catering Magdy Gessler, aż tu nagle... Niewiarygodne, co znalazł w zupie

Jakiś czas temu youtuber zdecydował się na test świątecznego cateringu Magdy Gessler. Już na początku sporo emocji wzbudziły w nim ceny posiłków. Dalej wcale nie było lepiej. Przy degustacji zupy grzybowej doszło do nieoczekiwanego odkrycia. W talerzu pływała... larwa. Youtuberzy nie spodziewali się robaka w swoim posiłku. Co ciekawe, w zeszłorocznych borowikach od Magdy Gessler była mucha. Na samym końcu Książulo niezrażony wcześniejszymi przygodami przetestował sernik. - Zwykły sernik, nieprzesłodzony - ocenił.- Totalnie nie powala niczym. (...) Lipa, 100 zł za pół kilo sernika - dodał. Dużo lepiej wypadł natomiast deser od Mateusza Gesslera. - Zmiażdżył Magdę - skwitował krótko.