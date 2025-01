Marianna Schreiber przyzwyczaiła nas do wyrazistego wizerunku. Ten aspekt jest zauważalny nie tylko na eventach, ale w i programie "Królowa przetrwania". Okazuje się, że influencerka preferuje także kobiece looki w Sejmie, czego byliśmy ostatnio świadkami. Schreiber odwiedziła Przemysława Czarneckiego, co zostało uwiecznione przez fotoreporterów.

Marianna Schreiber kobieco w Sejmie. Ekspert: Sukienka przeznaczona na imprezę

Jeszcze kilka miesięcy temu mówiono o kreacji Schreiber w Europarlamencie. Wówczas influencerka postawiła na miniówkę. Teraz również zaszalała z długością, a oprócz tego zdecydowała się na głęboki dekolt. Jej sejmową kreację skonsultowaliśmy z ekspertem, który od lat zajmuje się markami premium i konsultacjami modowymi. - Sukienka z odkrytymi ramionami, widocznym dekoltem i długością przed kolano to trio, które nie pasuje do powagi Sejmu. Jest to sukienka przeznaczona na imprezę, a nie do urzędu lub nawet na imieniny cioci - ocenił na wstępie Matej Pakulski, znany w sieci jako matej_fashionguy.

- Rekomendowałbym zakrycie biustu, ramion lub skupienie się na ewentualnym wyeksponowaniu jednego z atutów - eksponowanie wszystkich jednocześnie kończy się tym, iż nic nie jest wyeksponowane i wygląda to po prostu wulgarnie - dodał. Wspomniał, że kolor sukienki jest w porządku, za to kolory butów i torebki nie pasują do całości. Dodał także o nabytku od Yves Saint Laurent. - Torebka z wielkim logo aż krzyczy. Całość, zamiast wyglądać lekko, wygląda paradoksalnie ciężko dla oka - uzupełnił na koniec.

Marianna Schreiber ma dobre relacje z Przemysławem Czarneckim. Z jego ojcem również

"Super Express" przepytał polityka na temat partnerki syna. Okazuje się, że Ryszard Czarnecki ma o niej dobre zdanie. - Co do związku Przemka z Marianną Schreiber, to kibicuję im, trzymam kciuki!. Na pewno będę ich wspierał i będę się cieszył, jeśli im się powiedzie. Marianna byłaby fajną, dobrą synową, bo jest dobrym człowiekiem - przekazał. Wspomniał także o tym, że nie doszło jeszcze do rozwodu. - Życie bywa skomplikowane, mam na tyle dużo lat, że wiem, iż nie zawsze sytuacje są idealne, jak z romantycznych filmów. Samo życie. Ten związek to wyzwanie dla obu stron, trzymam kciuki za ich miłość! - uzupełnił.