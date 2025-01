Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już po raz 33. W tym roku finał odbędzie się 26 stycznia. Kilka dni wcześniej, 23 stycznia, odbyła się konferencja prasowa. Niestety bez osobistego udziału Jurka Owsiaka. Skierował on jednak do słuchaczy kilka słów, które odczytała rzeczniczka prasowa WOŚP Ola Rutkowska.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia odniósł się do hejtu na Owsiaka. "Wielu ludziom odbija"

Jurek Owsiak nie pojawił się na konferencji WOŚP. Co się stało?

Działacz charytatywny nie pojawił się na konferencji ze względu na stan zdrowia. Okazuje się, że Jurek Owsiak zachorował na grypę. Założyciel WOŚP przeprosił fanów. "Chciałbym bardzo przeprosić, że nie jestem z wami osobiście na dzisiejszej konferencji, ale grypa robi swoje" - przekazał w liście, którego słowa chwytają za serce.

Stan zdrowia nie pozwolił mu dzisiaj być tutaj z nami. Trzymajcie kciuki, żeby do soboty, do niedzieli wszystko było już dobrze, my jesteśmy pełni nadziei. No i zaczynamy

- wyjawiła rzeczniczka Wielkiej Orkiestra Świątecznej Pomocy i przeszła do odczytywania listu. "Zacznę od podziękowań dla wszystkich, którzy w ostatnich tygodniach przekazali nam wsparcie. Było ono potrzebne, gdy wokół nas rozpętał się wielki, wręcz niewyobrażalny hejt" - pisał Owsiak.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Międzynarodowa gwiazda wsparła WOŚP i Owsiaka. Wystarczyło kilka słów

Jerzy Owsiak odniósł się do hejtu i gróźb kierowanych w jego stronę

Działacz charytatywny zareagował na medialną nagonkę wokół jego osoby i samej fundacji, co potwierdził raport Instytutu Monitorowania Mediów na temat WOŚP i założyciela. "Zdawałoby się, że kilka lat temu telewizja ulepiła mnie z plasteliny kradnącego pieniądze ze zbiórki, to już większej podłości niż w tamtym momencie wymyśleć nie można. Po kilku latach sądowej batalii wszyscy, którzy ten program skonstruowali, wydali i zapowiedzieli, zostali ukarani. A jednak okazuje się, że podłość nie zna żadnych granic" - napisał, nawiązując do materiałów, które ukazywały się w TVP za czasów PiS. "Jak nigdy ta niedziela będzie dla nas bardzo ważna. Abyśmy jednym głosem powiedzieli, jakie wartości są dla nas istotne i w jaki sposób za rok, za pięć czy 10 lat chcemy tworzyć finały WOŚP i jak bardzo chcemy nasze działania przeciwstawić zorganizowanemu hejtowi, jak bardzo chcemy powiedzieć 'nie' wszystkim, którzy ten hejt organizują" - zaznaczył i podziękował policji za podjęcie skutecznych działań. "Nie znasz dnia ani godziny, gdy twoje zdrowie i życie będzie zależne od tego, czy na swojej drodze spotkasz sprzęt z serduszkiem" - dodał Owsiak.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!