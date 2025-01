Rok 2024 okazał się dla Sebastiana Zysa niezwykle wyjątkowy. Rodzina 38-letniej gwiazdy disco polo powiększyła i słynny Mr Sebii został dziadkiem. Co ciekawe, osiem miesięcy wcześniej muzyk poinformował, że na świat przyszła jego córka. Co wiemy o jego rodzinie?

Sebastian Zys został dziadkiem w wieku 38 lat. "No to zostałem chyba najmłodszym dziadkiem"

O tym, że na świat przyszedł jego pierwszy wnuk, Sebastian Zys poinformował 14 czerwca 2024 roku za pośrednictwem mediów społecznościowych. "No to zostałem chyba najmłodszym dziadkiem, po 30-stce. Teraz to już nie wiem, czy jestem tak stary, czy tak młody. Nikoś, syn mojej osiemnastki Oliwii i Kacpra, urodził się wczoraj, ważył 4070 g i był 57 cm długi" - napisał Zys. Wieść o powiększeniu rodziny bardzo zaskoczyła fanów gwiazdy. Okazało się bowiem, że to już kolejne oświadczenie dotyczące narodzin dziecka w jego rodzinie. Zaledwie osiem miesięcy wcześniej Sebastian powitał na świecie... córkę. "Już jest moja córeczka na świecie. Urodziła się 14 października o godzinie 19:23 z wagą 3090 i z dziesięcioma punktami. Zdecydowaliśmy się nazwać ją jedynym imieniem w Polsce Ajuna" - napisał wtedy na Instagramie.

W dalszej części wpisu wyjaśnił, co zdecydowało o wyborze tak nietypowego imienia dla córki. "Ajuna to litewskie imię. Znaczenie imienia: Ajuna bardzo kocha rodzinę, lubi zarówno przyjmować gości jak i chodzić na spotkania towarzyskie, ma silny głos, dlatego realizuje swoje zamiłowania do przewodzenia innym. Doskonale przystosowuje się do sytuacji nawet najbardziej szokujących. Ajuna jest osobą zdecydowaną" - podsumował wówczas świeżo upieczony tata. Sebastian Zych poza Ajuną ma jeszcze czwórkę dzieci: Oliwię, Amelię, Amandę i Seweryna.

Anna Palka była najmłodszą babcią w Polsce. Miała 34 lata

Podobny los spotkał Annę Palkę, gwiazdę "W11 - Wydziału śledczego". Gwiazda TVN została babcią w wieku 34 lat i przez jakiś czas była uznawana za najmłodszą babcię w Polsce. Wraz z mężem Piotrem doczekała się dwóch wnuczek: Wiktorii i Mai. Czytaj więcej: Anna Palka została babcią jako 34-latka. Jej wnuczka wystąpiła w "W11"

