Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela jakiś czas temu ogłosili rozstanie. Od tego czasu temat byłej pary wciąż przejawia się w mediach. Dawni zakochani nierzadko poruszają swój temat w różnych wywiadach. Nie brakuje również wymownych słów w mediach społecznościowych. Tancerka co jakiś czas wrzuca posty, w których dzieli się swoimi przemyśleniami w postaci cytatów. Ostatnio pokazała efekt sesji zdjęciowej. Nie obyło się bez wymownych słów.

Agnieszka Kaczorowska w mocnym wyznaniu. Posypały się komplementy

Agnieszka Kaczorowska niedawno wzięła udział w sesji zdjęciowej. Efekty trafiły na jej profil na Instagramie. Tancerka zaprezentowała odważne stylizacje. Jedną z nich była prześwitująca sukienka, do której dobrano kozaki i futro. Uwagę zwracał jednak wymowny opis. Był to cytat z książki "Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie". "Cudzy żar może złościć tego, komu jest w życiu zimno. Cudza swoboda może drażnić tego, komu jest w życiu ciasno" - czytamy. W komentarzach posypały się opinie fanów. "Jesteś piękna, fotograf utalentowany, ale styl bardzo mi się nie podoba", "Niesamowite te zdjęcia", "Cudowna", "Supermodelka" - pisali internauci pod fotografiami.

Agnieszka Kaczorowska zagościła w nowym programie Magdy Gessler. Opowiedziała o macierzyństwie

Agnieszka Kaczorowska 19 stycznia zawitała w programie "Magda gotuje internet". W show Magdy Gessler poruszyła temat rozstania tancerki z Maciejem Pelą. Kaczorowska postanowiła być szczera. Wyznała, że często zmaga się z intensywnym hejtem. Najbardziej dotykają ją słowa internautów dotyczące macierzyństwa. - W zasadzie przez te pięć lat byłam mamą, która stawała na rzęsach, żeby i utrzymać rodzinę, i bardzo dużo pracować, spełniając i rozwijając się, by nie zasiedzieć się w miejscu, jednocześnie karmiąc piersią, wstając w nocy, organizując życie moich dzieci, ogarniając tę całą rzeczywistość i będąc z nimi. Po tym czytam, że podjęłam taką, a nie inną decyzję, to jestem złą matką - opowiadała.