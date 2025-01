Marta i Dawid Kubaccy pobrali się w 2019 roku. Doczekali się dwóch córek - Zuzanny i Mai. Skoczek narciarski i jego ukochana mają za sobą bardzo trudne chwile. W marcu 2023 roku Marta Kubacka trafiła do szpitala z powodów kardiologicznych. Jej stan był ciężki, a sportowiec postanowił przerwać swój udział w końcowej fazie mistrzostw. Całe szczęście wszystko dobrze się skończyło i Kubaccy tworzą szczęśliwe małżeństwo. Żona sportowca wyjawiła, jak wygląda ich codzienność w serialu dokumentalnym "Skoczkowie".

Marta Kubacka szczerze o małżeństwie. "Czasami ciężko..."

Marta Kubacka wyznała przed kamerami, że Dawid jest bardzo dobrym partnerem. Nie oznacza to jednak, że nie ma gorszych cech. Wspomniała o jego upartości w życiu codziennym. - Nikt nie jest idealny. Jest uparty. Czasami ciężko wynegocjować coś u niego, ale ja też jestem uparta - powiedziała w formacie "Skoczkowie". Kubacka dodała, że jej mąż nie jest typem romantyka. - Dawid woli sobie usiąść w domu, ewentualnie obejrzeć jakiś film w telewizji. On woli, żebym ja o tym wiedziała, że mnie kocha, niż żeby to po prostu pokazywać tak na cały świat - powiedziała. W jej życiu nie brakuje poświęceń związanych z zawodem męża. - Życie bez męża z tak małymi dziećmi nie jest łatwe, szczególnie jak jest coś źle, jak nagle dzieci są chore, ty zostajesz sama - dodała Marta Kubacka.

Jakim ojcem jest Dawid Kubacki? Wszystko jasne

W formacie nie zabrakło także tematu ojcostwa Dawida Kubackiego. Żona skoczka nie może mu niczego zarzucić. - Zuza jest zapatrzona w tatę. Zawsze, jak przyjeżdża, to stara się córkom poświęcić jak najwięcej czasu. Mama nie istnieje, bo jest tatuś. (...) Fajnie się patrzy na Dawida, jak zajmuje się swoimi dziećmi. Sprawdza się w roli taty - skwitowała Marta Kubacka.

