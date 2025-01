Magda Gessler jest jedną z najbarwniejszych postaci w polskim show-biznesie. Widzowie uwielbiają program "Kuchenne rewolucje", w którym występuje od 2010 roku. Teraz restauratorka postanowiła obrać nieco inny kierunek i przeprowadza wywiady z innymi gwiazdami w programie "Magda gotuje Internet". Niedawno gościła w formacie Agnieszkę Kaczorowską. Przy okazji Gessler podzieliła się ciekawą historią z przeszłości.

Magda Gessler pracowała w klubie nocnym. Zaskakujące słowa

Magda Gessler wyznała w programie, że jej pasją od najmłodszych lat był taniec. To z nim wiązała przyszłość. - Moim największym marzeniem było zostanie tancerką. (…) Wszystkie balety oglądałam w Havanie, będąc 12-letnią, 13-letnią dziewczynką, a w wieku lat 14 moja mama, która była dobrym choreografem, nauczyła mnie tańczyć tańce ludowe polskie. Wtedy wystąpiłam w telewizji kubańskiej, tańcząc kujawiaka, polkę - powiedziała restauratorka. Występ w telewizji przyniósł Gessler rozpoznawalność. Dostała kolejną propozycję. - Po tym, jak mnie zobaczono w telewizji, zaproszono mnie do tańca w Tropicanie, w klubie nocnym, w wieku lat 14. Do 16. roku życia tam tańczyłam. To było szaleństwo - skwitowała gwiazda "Kuchennych rewolucji".

Magda Gessler krytykowana po wywiadzie z Agnieszką Kaczorowską. Poszło o komentarz na temat wagi

W odcinku programu "Magda gotuje Internet" restauratorka zapytała Kaczorowską o to, "ile ważyła najwięcej w swoim życiu". - Z 66, nie wiem, 68 kg - odparła aktorka, która ma 164 cm wzrostu. - To sporo jak na twój wzrost - skomentowała Gessler. Te słowa wzbudziły dość duże kontrowersje w mediach społecznościowych. "Serio? Taka rozmowa w ogóle miała miejsce?", "66 kg to sporo?", "Sporo? Potem nastolatki to oglądają i myślą, że są otyłe, bo ważą 66 kg" - napisali internauci pod postem produkcji.

