Kilka tygodni przed zaplanowanym na 26 stycznia 33. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak przekazał, że otrzymuje groźby śmierci. Prezes fundacji wskazał, że jego zdaniem odpowiedzialność za to w dużym stopniu ponoszą Telewizja Republika i wPolsce24, które publikują na jego temat szkodliwe materiały. Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl, do KRRiT wpłynęło już ponad 12 tys. skarg na wspomniane stacje.

Telewizja Republika i wPolsce24 z tysiącami skarg na materiały o WOŚP

8 stycznia, dzień po wyznaniu Jerzego Owsiaka, policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych pod adresem szefa WOŚP. "Miał zdecydować się na groźby, bo został zainspirowany informacjami przekazywanymi w Telewizji Republika" - informował Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. Na początku stycznia stacja chwaliła się na wizji akcją "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę". Tysiące osób przychylnych Jerzemu Owsiakowi postanowiło zareagować i skłonić KRRiT, aby wzięła pod lupę zarówno stację Tomasza Sakiewicza, jak i wPolsce24.

Zostały wszczęte postępowania, wystąpiliśmy do nadawców o materiały i odniesienie się do przedstawionych zarzutów

- przekazała rzeczniczka KRRiT Teresa Brykczyńska w rozmowie z Wirtualnemedia.pl. Portal zauważa, że do wpłynięcia tak ogromnej liczby skarg przyczynił się m.in. działacz Bart Staszewski. Zamieścił on w mediach społecznościowych formularz, który ułatwił wysyłanie zażaleń. Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji ma obecnie zapoznać się z treściami wzbudzających kontrowersje materiałów i ocenić, czy przepisy zostały złamane.

Znane osoby stają murem za Jerzym Owsiakiem

W obronie Jerzego Owsiaka w mediach wypowiedziały się już dziesiątki znanych osób. Artyści i ludzie kultury w liście otwartym zwrócili się do władz z prośbą o reakcję. "Z niepokojem i oburzeniem obserwujemy kampanię nienawiści wymierzoną w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Jurka Owsiaka, która od lat eskaluje w przestrzeni medialnej i publicznej. Ostatnie emisje materiałów w Telewizji Republika i wPolsce24, które otwarcie podsycają agresję wobec niego, nie są jedynie kwestią opinii, ale mogą stanowić groźne preludium do kolejnych tragedii. (...) Nie bądź obojętny. Podpisując się pod tym apelem, wyrażamy nasz sprzeciw wobec nienawiści i deklarujemy wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Jurka Owsiaka" - czytamy. List podpisali m.in. Sylwia Chutnik, Agnieszka Holland oraz Jan Kidawa Błoński. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.