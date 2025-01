Magdalena Zawadzka jest słynną polską aktorką, którą możemy kojarzyć z występu m.in. w "Panu Wołodyjowskim" oraz wielu adaptacjach teatralnych. Choć przed laty Zawadzka związała się z Wiesławem Rutowiczem, jej prawdziwą miłością miał okazać się dopiero Gustaw Holoubek. Para była ze sobą od 1973 roku aż do śmierci Holoubka w 2008 roku. Z tego małżeństwa pochodzi jedyny syn aktorki - znany obecnie reżyser Jan Holoubek.

REKLAMA

Zobacz wideo Wywiad z reżyserem Janem Holoubkiem. "Bohaterowie mają swoje strefy szarości

Magdalena Zawadzka jest matką polskiego reżysera. To twórca popularnych seriali i filmów

Jan Holoubek urodził się w 1978 roku w Warszawie. Choć sam nie poszedł śladem matki i nie został aktorem, szkolił się na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Zawodu uczył się także bezpośrednio pod okiem m.in. Edwarda Kłosińskiego i Witolda Sobocińskiego. Przez lata Holoubek pracował też na planach filmów Juliusza Machulskiego, czy Krzysztofa Zanussiego. Gdy zdobył wystarczające doświadczenie, postanowił samodzielnie zabrać się za reżyserkę.

Do jego najpopularniejszych produkcji możemy zaliczyć trzy sezony netfliksowego serialu "Rojst" ("Rojst" z 2018 roku, "Rojst'97" z 2021 roku oraz "Rojst Millenium" z 2024 roku), serial "Wielka woda" (z 2022 roku) oraz filmy - "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" (z 2020 roku) i "Doppelgänger. Sobowtór" (z 2023 roku).

PRZECZYTAJ TAKŻE: Zapytał Zawadzką o aktorów z młodszego pokolenia. W głowie miała tylko jednego

Jan Holoubek jest związany ze słynną aktorką. Występowała w jego produkcjach

Filmowa rodzina nie kończy się jednak na działalności Holoubka. Syn Zawadzkiej związał się, albowiem z inną przedstawicielką tej branży - aktorką Magdaleną Różczką. Poznali się na planie serialu "Lekarze", gdzie prędko narodziło się między nimi poważne uczucie. Choć para dba o swoją prywatność, wiemy, że są ze sobą już od ponad dekady a w 2014 i 2020 roku doczekali się narodzin dwóch córek. Należy także wspomnieć, że Różczka wielokrotnie występowała w projektach Holoubka. W rozmowie z "Vogue Polska" zdradziła, jak to jest pracować z ukochanym. "Widzę, jak Janek pracuje na planie. To jest powrót do bycia nastolatkiem, wielki fun, radość. Dlatego praca z nim jest łatwa i efekt niewysilony. Ale to nie przypadek. (…) Janek bardzo fajnie pracuje z aktorami, daje im dużą swobodę, słucha wszystkiego, co mówią. A jednocześnie ma swoją wizję. Założyliśmy, że ja na planie absolutnie mu ufam i wierzę we wszystko, co mówi" - wyjawiła aktorka.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!