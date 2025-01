W 2023 roku Dominika Gwit i jej mąż Wojciecha Dunaszewski doczekali się pierwszego dziecka. 18 stycznia minęły dwa lata od narodzin syna pary, którego imię wciąż pozostaje tajemnicą. Gwiazda "Galerianek" i "Przepisu na życie" opublikowała w sieci kadr z imprezy urodzinowej. Wygląda na to, że zabawa była przednia.

Dominika Gwit pokazała zdjęcie z imprezy urodzinowej. Jej syn skończył właśnie dwa latka

Dominika Gwit poznała swojego przyszłego męża w 2016 roku, podczas premiery spektaklu i od tamtej pory tworzą zgraną parę. Zakochani pobrali się dwa lata po pierwszym spotkaniu, natomiast 18 stycznia 2023 roku na świat przyszedł ich syn. Choć para konsekwentnie strzeże prywatności dziecka, od czasu do czasu w sieci pojawiają się kadry z chłopcem. Wykonane są jednak w taki sposób, aby jego twarz nie była widoczna. Z okazji drugich urodzin syna Dominiki i Wojciecha, 36-letnia aktorka podzieliła się zdjęciem z wyprawionych przed kilkoma dniami urodzin. Widzimy na nim zarówno solenizanta jak i jego rodziców. Wnętrze obfituje w rozmaite dekoracje, tematyczne balony, dostrzec można także i tort. Twarze rodziców wskazują na to, że wraz z dzieckiem cieszą się pełnią szczęścia. Mama chłopca opatrzyła kadr poruszającym opisem. "Wśród rodziny i przyjaciół (…) świętowaliśmy urodzinki naszego cudu. Synku! Masz dwa latka! Ciężko w to uwierzyć. Niech Ci Pan Bóg Błogosławi! Bądź zdrowy i szczęśliwy!" - czytamy. Zdjęcie znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Dominika Gwit świętuje urodziny syna. Fani składają życzenia: "Pamiętam jak dopiero co się narodził"

Pod zdjęciem z urodzin syna Dominiki Gwit natychmiast zaroiło się od komentarzy. Do dwulatka spłynęła lawina życzeń. "Rośnie Junior wspaniale! Mama promienieje szczęściem", "Cudownego dalszego życia dla maluszka", "Wszystkiego najlepszego dla synka, pamiętam jak dopiero co się narodził" - pisali fani pod postem.

