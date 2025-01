Lanberry chętnie dzieli się z fanami kulisami ze swojego życia. Artystka wybrała się niedawno na wczasy do Tajlandii, co również uwieczniła na zdjęciach udostępnionych na Instagramie. "Baterie na ten rok w pełni naładowane" - napisała piosenkarka w opisie pod serią wakacyjnych fotografii. Jak się okazało, Lanberry towarzyszyła wyjątkowa osoba.

Lanberry pokazała się z chłopakiem. "Wspaniali"

Wśród dodanych zdjęć możemy zobaczyć przede wszystkim artystkę pozującą na tle widowiskowych krajobrazów. Na dwóch fotografiach Lanberry pokazała się jednak w towarzystwie ważnej dla niej osoby - znanego z "The Voice Of Poland" Ernesta Staniaszka. Ich wspólne zdjęcia możecie zobaczyć w galerii u góry strony. Choć para dotychczasowo nie pokazywała się publicznie, piosenkarce zdarzyło się już uchylić rąbka tajemnicy na temat ich związku. - To była totalnie przypadkowa historia. Co prawda, kojarzyliśmy się wcześniej, ale ten kontakt stał się znacznie bliższy dość nieoczekiwanie. Praktycznie od razu znaleźliśmy wspólny język. Do tego stopnia, że naprawdę czasami kończymy swoje zdania. To właśnie urok początkowego etapu związku. Związku, który się pięknie rozwija - opowiadała Lanberry.

Pod postem ze wspólnymi zdjęciami posypały się miłe komentarze. "Przepiękne zdjęcia Gosia i cieszę się, że tak wspaniale wypoczęliście" - napisała jedna z fanek artystki. "Jaka śliczna, zasłużyliście na ten wypoczynek pozdrowionka", "Wspaniali", "Ale macie super widoki, przynieście nam z Ernestem trochę słońca" - możemy przeczytać dalej.

Kim jest Ernest Staniaszek? Ukochany Lanberry również tworzy muzykę

Partner piosenkarki jest wokalistą, gitarzystą i autorem tekstów. Studiował także realizację dźwięku na Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Ernest zdobył popularność przez występ w trzeciej edycji "The Voice of Poland", w której to dotarł nawet do finału - zajął jednak wtedy drugie miejsce. Staniaszek opowiadał później, że program bardzo poszerzył mu horyzonty. - Grałem wcześniej w zadymionych knajpach, a ten program oglądały tysiące osób. Na co dzień byłem człowiekiem, który grał za przysłowiowy kufel z piwem w sali dla 40 osób. W programie spotykałem się z kamerami, wywiadami i artystami, których szanowałem i podziwiałem przez wiele lat. Wskazówek było mnóstwo - ujawnił w wywiadzie z Onet Kultura.



