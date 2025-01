Ewa Błaszczyk przeżyła wielką tragedię. Na początku 2000 roku zmarł mąż aktorki. Niedługo później jej córka Aleksandra zapadła w śpiączkę w wyniku zakrztuszenia się tabletką. Ewa Błaszczyk nie załamała się i przekuła osobistą tragedię w coś pozytywnego. Najpierw założyła fundację "Akogo?", a po ponad dekadzie usłyszeliśmy o otwarciu kliniki "Budzik" dla dzieci po ciężkich udarach mózgu. Aktorka często opowiada o swoich doświadczeniach w wywiadach. Tak też było w podcaście "Rozmowy w dresie".

REKLAMA

Zobacz wideo Minge wspomniała o chorobie. Szczere wyznanie

Ewa Błaszczyk o córce Aleksandrze. "Zawsze czeka, żeby jej powiedzieć..."

Ewa Błaszczyk wyznała w podcaście, że chociaż jej córka wciąż jest w śpiączce, to mają głęboką wieź. Aleksandra reaguje na jej obecność. - Nie spełnia poleceń, czyli takiego kontaktu nie ma, żeby był na to dowód, natomiast na pewno jest kontakt emocjonalny, jest reakcja na światło, na dźwięk, ból, głos. Rozpoznaje moje kroki, jak wracam ze spektaklu, zmienia się jej tętno - wyznała aktorka. Błaszczyk opowiedziała także o wspólnych rytuałach z córką. - Wieczorem Ola zawsze czeka, żeby jej powiedzieć: Dobranoc, żeby ją przytulić. To jest taki rytuał. Trzeba się rano przywitać, wieczorem pożegnać - wyjawiła Błaszczyk. Aktorka bardzo dużo czasu poświęca córce. - Staram się, na ile mogę, żeby miała cały czas świadomość, że jestem - powiedziała Błaszczyk w podcaście "Rozmowy w dresie".

PRZECZYTAJ TEŻ: Ewa Błaszczyk o przełomie w leczeniu córki. "To są nowe rzeczy, jeszcze nie ma procedur na świecie"

galOtwórz galerię

Ewa Błaszczyk o pracy. "To jest taki kanał ratunkowy"

Ewa Błaszczyk mierzy się z bardzo trudną sytuacją. Występy na scenie pomagają jej zapomnieć o problemach. Są dla niej formą ucieczki od rzeczywistości. - To jest taki kanał ratunkowy, odskocznia. (...) Szukam harmonii, żeby mnie to wszystko nie przygniotło - powiedziała Ewa Błaszczyk w podcaście "Rozmowy w dresie".

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!