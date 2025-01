Robert Żuchowski dzięki programowi TVN poznał miłość życia, czyli Anetę, z którą jest po dziś dzień. Małżonkowie mają dwójkę dzieci i są razem bardzo szczęśliwi. Widzimy, że uczestnik formatu jest także spełniony zawodowo - postanowił pójść ścieżką muzyczną, a co ciekawe, pierwsze kroki stawiał na niej już w 2005 roku. Nagrywał utwory z kolegami już w czasach licealnych. Co wiadomo o jego najnowszym numerze?

Robert Żuchowski z "ŚOPW" postawił na muzykę. Ogłosił premierę

Uczestnik w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl przyznał, że uwielbia połączenia rapu i gitarowego brzmienia. Po przerwie w muzyce wydał utwór "Łapię oddech", a teraz zapowiedział fanom kolejny projekt, a mianowicie "Bujam". "Czasami warto oderwać się od rzeczywistości i po prostu… bujnąć. Już 15.01.2025 nadchodzi premiera mojego utworu – chilloutowe brzmienie, które pozwoli spojrzeć na życie z innej perspektywy. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy – to dopiero początek!" - przekazał radośnie na Instagramie. W rolce Żuchowskiego możemy zobaczyć fragment teledysku, w którym nie brakuje "osiedlowego" klimatu. Klip został nagrany w Sosnowcu i zapowiedź cieszy się pozytywnym odbiorem. Żona uczestnika jest zachwycona pracą męża. "Mega! Wreszcie! Mi ten kawałek siedzi w głowie non stop, odkąd go usłyszałam" - oznajmiła pod zapowiedzią.

Robert Żuchowski zaprosił do utworu znanego kolegę. Pamiętacie go?

We fragmencie teledysku widzimy Angelikę Anozie, a także innego uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia". To Karol Maciesz z piątego sezonu formatu, który ma dobrą relację z Żuchowskim. Pomagał mu w realizowaniu pomysłu razem z żoną Laurą. "Czekamy, żeby te dzieło ujrzało światło codzienności we wszystkich możliwych odbiornikach. Ja już wiem, że to kawał dobrej roboty i dźwięku" - napisał Maciesz pod postem. Udział Maciesza w klipie został doceniony przez inną uczestniczkę show. "Super kawałek, ale Oscar dla Karola za poświęcenie do roli, zapuszczanie brody, aby udawać żula pod blokiem. No jesteście rewelacyjni" - napisała Anita Szydłowska z trzeciej edycji. Nie możecie się doczekać?

