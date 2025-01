"Taniec z gwiazdami" powraca na antenę Polsatu wiosną 2025 roku. Na tym etapie znamy już kilka gwiazd, a nawet dwie tancerki, które poprowadzą uczestników w tanecznej przygodzie. 12 stycznia dowiedzieliśmy się, że do rywalizacji o Kryształową Kulę dołączył Filip Gurłacz.

"Taniec z gwiazdami" i kolejny uczestnik 16. edycji. "Tej wiosny parkiet zapłonie"

"Nasz parkiet już czeka na kolejną gwiazdę! W najbliższej edycji 'Tańca z gwiazdami' wystąpi aktor Filip Gurłacz! Znany z ról w takich hitach jak 'Miasto 44', 'Wataha czy 'Powidoki'. Obecnie możemy również oglądać go w roli Oskara w serialu 'Pierwsza miłość'. Teraz sprawdzi swoje siły na tanecznym parkiecie!" - czytamy na Instagramie programu. Jak na razie nie ujawniono, kto będzie towarzyszył aktorowi w programie.

Dołączenie Filipa Gurłacza do "Tańca z gwiazdami" wzbudziło mnóstwo emocji wśród fanów programu. "Kibicujemy", "Czad! No to już wiemy, że tej wiosny parkiet zapłonie", "Na kogo ja będę głosować, jak można tylko na jedna osobę" - czytamy opinie widzów. Na początku Gurłacz był przestraszony propozycją Polsatu, ale teraz jest podekscytowany. Co na temat jego nowej roli przekazała żona aktora? - Świetnie tańczy, ale nie jest tancerzem - powiedziała Polsatowi Małgorzata Patryn-Gurłacz.

Filip Gurłacz dołączył do "Tańca z gwiazdami". Chwilę przed nim ogłoszono Narożną

Jurorka "Disco star" również zatańczy wiosną 2025. Okazuje się, że proponowano jej ten program już wiele razy. - Byłam już kilka razy zapraszana, ale moja praca wcześniej na to nie pozwalała - zdradziła Narożna w programie „halo tu polsat". - Teraz jestem gotowa, żeby poświęcić się i trenować. Nigdy wcześniej nie tańczyłam. Jak patrzy na dotarcie do pierwszego miejsca? O tym też opowiedziała na wizji. - Kryształowa Kula? Ona się już należy mojemu tanecznemu partnerowi, za to, że mnie przez program poprowadzi - powiedziała. Podczas tanecznej rywalizacji będzie mogła liczyć na najbliższych. - Mój życiowy partner Krzysiek będzie mnie wspierał. Także moja córka Gabrysia będzie kibicowała - dodała Magdalena Narożna.

