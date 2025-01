Córka Piotra Kraśko trafiła do szpitala. Dziennikarz opowiedział, co zauważył w szpitalu

W jednym z ostatnich wydań "Faktów" Piotr Kraśko postanowił podsumować 2024 rok pod względem działalności stacji. Dziennikarz zareagował w ten sposób na informacje o potencjalnym przejęciu TVN. Podkreślił, że "Fakty" cieszyły się sporą popularnością wśród widzów i są najchętniej oglądanym programem informacyjnym w Polsce. "Tak samo niezrównane w swojej kategorii było TVN24. 2024 rok był dla nas fantastyczny. "Fakty" bezapelacyjnie wygrały cały ten rok" - podsumował prezenter i podziękował widzom za zaufanie. Dziennikarz nie ujawniał, że przechodził trudne chwile. Za pomocą mediów społecznościowych poinformował, że ostatnie dni spędził z córką w szpitalu. Podziękował też Jurkowi Owsiakowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazda lat 90. jest poważnie chora. Wykryto u niej stwardnienie rozsiane [WYWIAD PLOTKA]

Córka Piotra Kraśko trafiła do szpitala. Dziennikarz podziękował Jurkowi Owsiakowi

Piotr Kraśko poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że ostatnie dni spędził z córką w szpitalu. Dziecko dziennikarza trafiło do Szpitala Dziecięcego na ulicy Niekłańskiej w Warszawie. We wpisie podziękował pracownikom szpitala za troskliwą opiekę. Kraśko wspomniał także o Jerzym Owsiaku. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy do szpitala trafił potrzebny specjalistyczny sprzęt.

Każdy, który tam wchodzi widzi też w wejściu logo @fundacjawosp. Tysiące rodzin z dziećmi mijają je, idąc na SOR, a potem na przeróżne oddziały. I nigdy nie zapomnę opowieści córki, która po badaniu USG powiedziała mi: tatusiu, a na tej maszynie było takie piękne czerwone serduszko. Pewnie tak jak wielu przed nami i po nas mamy tyle powodów, żeby w takiej chwili powiedzieć: Jurku, dziękujemy

"I tak samo wszystkim, którzy @fundacjawosp jakkolwiek, kiedykolwiek wspierali. To wszystko nigdy nie wyda się potrzebne, dopóki nie jest potrzebne najbardziej na świecie. Tylko tyle i aż tyle…" - napisał dziennikarz.

ZOBACZ TEŻ: Pola Wiśniewska obnaża ciemne strony macierzyństwa. "Znika się..."

Córka Piotra Kraśko już czuje się lepiej. Żona dziennikarza wspomina o złym początku roku

W sekcji komentarzy odezwała się żona dziennikarza Karolina Ferenstein-Kraśko. Para poznała się w Gałkowie, gdzie ukochana dziennikarza trenowała jazdę konną, a on pobierał u niej lekcje. Wychowują razem trójkę dzieci: 18-letniego Konstantego, 16-letnią Aleksandrę i dziewięcioletnia Larę. To właśnie najmłodsza córka pary trafiła do szpitala, ale jak poinformowała żona dziennikarza, już czuje się lepiej. "Ten rok naprawdę zaczął się dla nas bardzo źle! Larcik już się czuje lepiej, a mi to przewartościowało absolutnie wszystko!" - napisała pod wpisem Piotra Kraśko.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!