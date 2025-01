Pojawiły się medialne doniesienia o rozstaniu Michela Morana z żoną. Małżeństwo popularnego restauratora od lat uchodziło za niezwykle udane. Wszystko wskazuje na to, że to może być jednak koniec.

To koniec małżeństwa Michela Morana. Gwiazdor TVN-u ma już mieć nową partnerkę

Informacje o kryzysie w małżeństwie Michela Morana podał Świat Gwiazd. Według informatora portalu trwało to od kilku miesięcy. - Michel i Halina rozstali się. To nie była nagła decyzja. Uczucie, dotychczas ich łączące, wypalało się powoli. Od miesięcy mieli kryzys. Oboje czuli, że coraz mniej ich łączy, że ich związek wypełnia pustka i rutyna. Nie chcieli udawać. 25 lat razem to i tak piękny staż i oboje są wdzięczni sobie za ten wspólny kawałek życia - wyjawił informator Świata Gwiazd. Okazuje się też, że Moran ma nie rozpaczać już nad zakończonym związkiem. Ponoć ma już nową partnerkę. - Michel ma nową partnerkę. Jest sporo młodsza od niego, ale zupełnie tego nie czują - dodał informator. Postanowiliśmy skontaktować się z Michelem Moranem w sprawie medialnych doniesień o rozstaniu. Do momentu publikacji artykułu nie dostaliśmy jednak żadnej odpowiedzi.

To dla ukochanej Moran porzucił życie we Francji i przeprowadził się do Polski

To właśnie dla żony Haliny Michel Moran w 2000 roku zostawił swoje dotychczasowe życie we Francji. Dla ukochanej postanowił przeprowadzić się do Polski. W rodzinnym kraju popularnego kucharza została także dwójka jego dzieci: syn Andrea i córka Solene. Małżeństwo chroniło swoją prywatność i rzadko pojawiało się razem publicznie. Z trudem można było dostrzec Michela z Haliną na eventach i czerwonych dywanach. Ostatnio już zupełnie przestali się razem pokazywać. Wtedy zaczęły się pojawiać pogłoski o kryzysie. - Niedługo potem doszło do decyzji o rozstaniu - przekazał informator Świata Gwiazd. Ostatnie święta Bożego Narodzenia Michel Moran spędził w Wietnamie. W świąteczny czas towarzyszyli mu syn, córka oraz roczna wnuczka.

