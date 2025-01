Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata swojej relacji byli uznawani za jedno z najlepiej dobranych małżeństw w polskim show-biznesie. Zakochani poznali się w 2017 roku w trakcie warsztatów tanecznych. Przyjaźń na parkiecie szybko zamieniła się w miłość, którą aktorka i tancerz śmiało pokazywali w serwisach społecznościowych. Nieoczekiwanie jednak miłosna bańka prysła i w ubiegłym roku media obiegła wieść o trudnym rozstaniu dawnych zakochanych.

Maciej Pela dodał zdjęcia i tajemniczy wpis o powrocie. Co miał na myśli?

Maciej Pela po zakończeniu relacji z Agnieszką Kaczorowską stara się żyć, jak dawniej. Mężczyzna sporo czasu poświęca swojej pasji, jaką jest taniec oraz córkom, które są jego oczkiem w głowie. Chętniej dokumentuje swoje życie w mediach społecznościowych. To właśnie na Instagramie tancerz umieścił niedawno tajemniczy wpis, który w wielu fanach rozbudził nadzieję na ponowne zejście się mężczyzny z Agnieszką Kaczorowską. - Dobrze jest wrócić - napisał, ale po chwili dodał - Powrót po krótkiej przerwie był bolesny i wspaniały. A teraz! Pora się zabrać za gotowanie na jutro - napisał Maciej Pela. Okazuje się, że tancerz nie wrócił do dawnej ukochanej, a jedynie do stałych treningów.

Maciej Pela zagościł w kolejnej śniadaniówce. Nie obyło się bez wbicia szpilki Agnieszce Kaczorowskiej

Rok 2024 r. z pewnością był jednym z najtrudniejszych w życiu Macieja Peli. W październiku pojawiła się w mediach wiadomość o rozstaniu tancerza z Agnieszką Kaczorowską. Późniejsze miesiące również go nie oszczędzały. Mężczyzna musiał mierzyć się z wywiadami na swój temat, udzielanymi przez dawną ukochaną. Tancerz zagościł w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedział o swoim wejściu w nowy rok. - Udało mi się wyjść ze 'sztywnego garnituru', pozorów i z tego co wypada, a co nie - powiedział, dając do zrozumienia, że wcześniej musiał udawać kogoś innego. - Jest to powrót do siebie, do mojego naturalnego charakteru - wyznał oraz dodał, że obecnie uczęszcza na terapię, która pomaga mu poradzić sobie z życiowymi zawirowaniami.

