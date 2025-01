Wydaje się, że w branży muzycznej, zwłaszcza na polskim rynku, Dawid Podsiadło osiągnął już wszystko. Wokalista, który debiutował w programie "X Factor" wydaje hit za hitem, zdobywa złote, platynowe i diamentowe certyfikaty za sprzedaż swoich albumów, a także wypełnia stadiony. Czy śpiewanie już mu się znudziło? Zdecydowanie ma teraz nowe marzenie, a raczej pomysł na przyszłość. Już podjął pierwsze decyzje.

Dawid Podsiadło chce zostać reżyserem. Zaczął studia w czeskiej Pradze

Okazuje się, że Dawidowi Podsiadle zamarzyła się reżyseria. To właśnie w tej dziedzinie chce się teraz rozwijać. W tym celu postanowił przeprowadzić się do czeskiej Pragi. To właśnie w stolicy naszych sąsiadów 31-letni piosenkarz rozpoczął studia na Akademii Sztuk Scenicznych. Co więcej, w realizacji planów Podsiadle pomogła jedna z polskich aktorek.

Dawid Podsiadło od lat przyjaźni się z Vanessą Aleksander. "Przeżyliśmy dużo wzlotów i upadków"

Vanessa Aleksander zdobywa coraz większą popularność jako aktorka, a ostatnio zdobyła też Kryształową Kulę w "Tańcu z gwiazdami". Okazuje się, że Aleksander od lat zna Dawida Podsiadło i pomogła mu w jego ostatnich projektach. Podsiadło, żeby dostać się do wymarzonej szkoły, musiał przygotować autorski film krótkometrażowy. To właśnie Aleksander w nim wystąpiła. "Z Dawidem znamy się już wiele lat i w ramach tej przyjaźni przeżyliśmy bardzo dużo wzlotów i upadków. Ale przede wszystkim wzlotów! Zawsze się wspieraliśmy w swoich sprawach zawodowych. Dawid był na wielu moich spektaklach, zawsze ogląda filmy, seriale, jest wielkim fanem "The Office" i wiem, że teraz będąc poza ojczyzną, wszystko z nowych sezonów nadrabia. Ja też byłam na większości jego tras i bardzo mu kibicuję" - powiedziała Vanessa Aleksander w rozmowie z "Vivą!".

Aktorka nie zastanawiała się długo nad występem w krótkometrażowym filmie Podsiadły. Ostatecznego efektu jednak nie widziała. "Gdy zadzwonił do mnie z prośbą dotyczącą rekrutacji i udziału w filmie, to nie było żadnego problemu. Ale efektu jeszcze nie widziałam! (...). Dawid to bardzo ważna dla mnie osoba, która mocno wpłynęła na mój rozwój" - dodała Aleksander.