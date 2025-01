Anna Czartoryska i jest mąż Michał Niemczycki w kwietniu 2024 obchodzili 11. rocznicę ślubu. Chociaż aktorka nie należy do tych gwiazd, które przesadnie dzielą się swoją prywatnością w mediach społecznościowych, to postanowiła udostępnić efekty sesji zdjęciowej, na jaką wybrała się z mężem. Czartoryska ponownie miała okazję założyć na siebie suknię ślubną, którą miała na sobie podczas składania uroczystej przysięgi. "11 lat po ślubie. Nadal mieścimy się w nasze stroje, i całe szczęście, bo sesję ogarnęliśmy dopiero rok temu, gdy z dwóch [osób - przyp. red] zrobiło się sześć" - napisała na Instagramie, nawiązując do swoich dzieci. Para miała ostatnio kolejny ważny powód do świętowania, bo 8 stycznia aktorka obchodziła 41. urodziny, które spędziła w wyjątkowym miejscu.

Anna Czartoryska skończyła 41. lat. Spędziła urodziny w wyjątkowym miejscu

Relacja Anny Czartoryskiej i Michała Niemczyckiego od początku budzi ogromne emocje. Ukochany aktorki to syn jednego z najbogatszych Polaków, Zbigniewa Niemczyckiego. Para żyje na co dzień z dala od medialnego zgiełku i skupia się na rodzinie. Czartoryska swoje 41. urodziny spędziła w wyjątkowych okolicznościach przyrody, czym pochwaliła się na Instagramie. U swojego boku miała ukochanego męża.

Podobno, gdy przyszłam na świat, była zima stulecia, a rodzicom zepsuł się samochód podczas powrotu ze szpitala. Może dlatego tak bardzo lubię spędzać urodziny na słońcu? Dziękuję za idealny dzień

- dodała w opisie. Zdjęcie pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Anna Czartoryska otrzymała wyjątkowe życzenia od męża. "Jesteś zawodowym ogarniaczem życia"

Mąż Anny Czartoryskiej także na swoim profilu na Instagramie opublikował specjalne życzenia i udostępnił serię zdjęć aktorki z domowego archiwum. "Kochana Anci. Życzę ci, abyś czuła się szczęśliwa i spełniona. Dziękuję ci za współtworzenie naszej pięknej rzeczywistości. Jesteś zawodowym ogarniaczem życia, który mnie inspiruje i motywuje codziennie, aby się bardziej starać. Kocham cię" - czytamy we wpisie.