Jerzy Owsiak pokazał, jak mieszka. Tak urządził 115-metrowy apartament

Już 26. stycznia odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co roku Polacy chętnie biorą udział w akcji, której od początku twarzą jest Jerzy Owsiak. Lider WOŚP od lat wzbudza zainteresowanie, więc nie dziwi, że wielu chciałoby zobaczyć, jak mieszka. Działacz postanowił niegdyś pokazać, jak wygląda jego apartament.

Tak wygląda 115-metrowy apartament Jerzego Owsiaka

Jerzy Owsiak mieszka z żoną w Warszawie. W 2014 roku zdecydował się pokazać wnętrza apartamentu, który ma 115 metrów. Opublikował film, na którym oprowadza po mieszkaniu, a ciekawscy mogą zobaczyć, jak je urządzono. Obecnie nagranie dostępne jest na stronie TVN24. Jak ujawnił, na zakup wziął kredyt na dziesięć lat. To oznacza, że już zdążył je spłacić. Najpierw Owsiak oprowadził ciekawskich po kuchni. Na środku znajduje się wyspa, nad którą wisi nowoczesna, czarna lampa. Zdecydował się na klasyczne, białe ściany oraz meble w tym samym odcieniu. W salonie, który połączony jest z kuchnią, również królują jasne kolory. Znajdują się tam jednak komody w ciemnobrązowym odcieniu. W pokoju dziennym możemy zobaczyć jasnoszary narożnik i fotel. Tuż obok stoi przeszklony stół z krzesłami. W mieszkaniu nie brakuje okien, które doświetlają wnętrze.

Nie da się przeoczyć wielu obrazów w mieszkaniu Owsiaka, które kupuje na aukcjach. Ujawnił, że jego żona nie była przekonana co do wieszania ich w łazience. - Pokazałem jej najpierw jeden obraz, a później "dzidzia" powiedziała, że jak już będę wiercił, to żeby tylko nie pękły kafle. Bo wtedy może być groźnie - mówił na nagraniu. Na ścianach w korytarzu możemy zobaczyć liczne ramki ze zdjęciami. Cały apartament jest urządzony w nowoczesnym stylu. Zajrzyjcie do naszej galerii, by zobaczyć cztery ściany prezesa fundacji WOŚP.

Owsiak ma książki w całym domu. Wspomina o standardzie mieszkania

Nietrudno dostrzec, że lider WOŚP jest nie tylko kolekcjonerem obrazów, ale i pasjonatem książek. W jego gabinecie, a nawet i w łazience znajdują się półki, na których znajduje się liczna literatura. Na nagraniu Owsiak ujawnił również, który z obrazów jest jego ulubionym. Jak wyjawił - to ten prawdziwy. Chodzi bowiem o widok z balkonu. - Jest to ogród, który należy do osiedla. Mam nadzieję, że kiedy będzie wiosna, będzie to, co jest najfajniejsze - dzieciaki, które się tutaj bawią - opowiadał. Jak podkreśla, sprzeciwia się podkręcaniu atmosfery i mówieniu o luksusie. - Super, że takie (luksusowe - przyp. red.) apartamenty są i że w Polsce nie mamy tylko średniej jakości blokowisk, ale że standard jest dużo wyższy - zaznacza. - Myślę, że to są standardy normalnych mieszkań - uznaje Owsiak.