Andrzej Piaseczny świętuje urodziny u boku mamy. 87-latka promienieje

Andrzej Piaseczny ma ostatnio bardzo napięty grafik. Zaśpiewał na "Sylwestrze z Dwójką", a obecnie widzowie mogą go ponownie oglądać w programie "The Voice Senior". - To jest dla mnie super. Jest dobrze. To jest fajna rzecz. Ja zawsze mówiłem, że ten program jest dla mnie bardzo, bardzo dobry, że spotykam ludzi, którzy dają mi dużo dobrego od siebie, więc fantastycznie - komentował Andrzej Piaseczny w wywiadzie dla Plejady. Mimo stale rozwijającej się kariery zawodowej wokalista zawsze znajduje czas dla swoich bliskich.

Andrzej Piaseczny celebrował urodziny z mamą. Uwagę zwraca liczba na torcie

Andrzej Piaseczny obchodzi urodziny 6 stycznia, ale już dzień wcześniej na jego instagramowym profilu pojawił się post z przyjęcia. Na opublikowanym kadrze wokalista zapozował ze swoją mamą. Co ciekawe, Alicja Piaseczna urodziła się zaledwie dwa dni przed synem. Nic więc dziwnego, że połączyli imprezę i wspólnie świętowali w gronie rodzinnym. Na przyjęciu urodzinowym wokalisty i jego mamy nie zabrakło tortu. Uwagę na cieście przykuła liczba "141", symbolizująca lata jubilatów. "Między 4 a 6 zawsze świętujemy. Jak to koziorożec z koziorożcem, nie zawsze tak słodko, ale zawsze z miłością" - czytamy w opisie kadru Andrzeja Piasecznego z mamą. Fotografię znajdziecie w naszej galerii.

Andrzej Piaseczny miał problemy zdrowotne. "Na szczęście na koniec roku"

Po sylwestrowym występie Andrzej Piaseczny udzielił wywiadu, w którym wyjawił, że końcówka roku nie była dla niego najłatwiejsza. Wszystko przez problemy zdrowotne. - Czego życzyć? Zdrowia, bo reszta jest taka, że można sobie dopracować, a to jest najważniejsze. Ponieważ sam mam jakieś przygody zdrowotne, na szczęście na koniec roku, to chciałbym móc zagrać podobną ilość koncertów, jak w tym roku - powiedział wokalista w wywiadzie dla portalu Pudelek. Wspomniał także o zmianach w swojej karierze. - Ja sam zaśpiewałem z Julką Żugaj i dla mnie to jest przygoda (...) Każda muzyczna, dobra przygoda jest do podjęcia - powiedział.