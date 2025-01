Małgorzata Socha zarabia krocie. W samym grudniu zgarnęła tyle, że głowa boli

Małgorzata Socha jest jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek w Polsce. Możemy ją oglądać nie tylko w filmach i serialach, ale także w wielu reklamach. Gwiazda "Przyjaciółek" prowadzi też popularny profil na Instagramie, gdzie często podejmuje różne współprace. Ogrom zajęć przekłada się na zarobki aktorki. Kwota przyprawia o zawrót głowy.

Małgorzata Socha nie może narzekać na zarobki. Tylko w grudniu na jej konto wpłynęła fortuna

Małgorzata Socha nie narzeka na brak zajęć. Aktorka występuje w dwóch popularnych serialach - "Na Wspólnej" i w "Przyjaciółkach". Może liczyć też na intratne współprace reklamowe. Reklamuje między innymi biżuterię, bieliznę, jedną z sieci komórkowych, a także wiele innych produktów. Kontrakty reklamowe w dużym stopniu zasilają budżet aktorki. Według informacji podanych przez "Super Express" w samym tylko grudniu na konto aktorki mógł wpłynąć okrągły milion złotych. Jak wylicza tabloid, za świąteczną kampanię marki biżuterii, w której pojawia się wraz z mężem, Krzysztofem Wiśniewskim, zarobiła około pół miliona złotych. Kolejnym źródłem dochodu była reklama bielizny, za którą gwiazda mogła dostać kolejne 300 tysięcy. Do tych kwot należy doliczyć wynagrodzenie za współprace reklamowe na Instagramie. Profil Małgorzaty Sochy jest obserwowane przez milion internautów, co przekłada się na to, że jest ona jedną z najlepiej opłacanych influencerek w Polsce i za jeden post może zgarnąć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Małgorzata Socha pokazała zdjęcie po zabiegu. "Jestem czerwona i opuchnięta"

Zarobione pieniądze aktorka inwestuje między innymi w utrzymanie młodzieńczego wyglądu. Niedawno gwiazda pokazała zdjęcie, na którym pokazała, jak jej twarz wygląda tuż po zabiegu medycyny estetycznej. "Miałam dzisiaj przyjść, położyć się, miało być miło i przyjemnie, a było jak zawsze, czyli intensywnie. Nie wiem, czy dobrze to widzicie, w każdym razie jestem czerwona i opuchnięta. Kiedy będzie lepiej? Za dziesięć dni... Ale już jesteśmy po Halloween... coś ty mi zrobiła?" - zwróciła się na Instagramie do kosmetolożki wykonującej zabieg Małgorzata Socha.