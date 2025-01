Ale bomba! Kurzajewski idzie w ślady ukochanej. Wystąpi w znanym show

Za nami kolejna edycja "Tańca z gwiazdami", ale widzowie z niecierpliwością wyczekują już kolejnej, która na antenie Polsatu pojawi się wiosną. Kto tym razem będzie miał okazję sprawdzić się na parkiecie? Spekulacje trwają, ale takiego ogłoszenia nikt się nie spodziewał. W najnowszej edycji show ma pojawić się Maciej Kurzajewski, który niedawno nawiązał współpracę ze stacją i zasilił szeregi programu "halo tu polsat", gdzie współprowadzi odcinki wraz ze swoją partnerką, Katarzyną Cichopek.

Maciej Kurzajewski w "Tańcu z gwiazdami"! Katarzyna Cichopek ma już za sobą wygraną edycję

Jak donosi jeden z portali, w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" pojawi się Maciej Kurzajewski. Takie informacje podał Onet. Ukochany Katarzyny Cichopek już miał okazję pochwalić się swoimi tanecznymi umiejętnościami m.in. na Instagramie. Z pewnością może także liczyć na wsparcie partnerki. To właśnie na parkiecie "Tańca z gwiazdami" Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel oczarowali widzów i w drugiej edycji show wygrali Kryształową Kulę, pokonując w finale Małgorzatę Foremniak i Rafała Maseraka. Także w programie między aktorką serialu "M jak miłość" a jej tanecznym partnerem zrodziło się uczucie. Wygląda na to, że historia zatoczy koło i kolejna miłość prezenterki "halo tu polsat" będzie miała okazję pochwalić się swoimi umiejętnościami w programie. Będziecie oglądać?

Oni pojawią się w "Tańca z gwiazdami". Jeleniewska i Blanka będą rywalizować na parkiecie

Kogo jeszcze zobaczymy w nadchodzącej edycji show, która na antenie pojawi się już za niecałe dwa miesiące? Jeszcze podczas finału ostatniej edycji zapowiedziano, że w programie pojawi się Blanka. Ostatnio głośno było także o powrocie do programu Agnieszki Kaczorowskiej. Na tym nie koniec, bo w show zobaczymy także Marię Jeleniewską i Adriannę Borek. Jeśli doniesienia Onetu się potwierdzą, to w programie zobaczymy także Macieja Kurzajewskiego. Widać, że taniec nie jest mu obcy, bo ostatnio miał nawet okazję zademonstrować swoje umiejętności w domowych pieleszach ze swoją partnerką. Kurzajewski porwał Cichopek do tańca. Więcej zobaczysz tutaj: Kurzajewski porwał Cichopek do namiętnego tańca. Soczyście mu się odwdzięczyła