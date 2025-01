Od rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli minęło już kilka miesięcy i emocje zdążyły nieco ostygnąć. Para wciąż jednak nie jest rozwiedziona i dzieli się opieką nad córkami. Rozpad relacji wciąż wzbudza zainteresowanie u fanów obu stron. Ostatnio Pela wszedł w interakcję z internautami w mediach społecznościowych i odpowiadał na pytania. Nic dziwnego, że większość dotyczyła jego byłego związku, który niedawno się zakończył. Tancerz nie unikał tematu.

Maciej Pela odpowiada na pytania o rozstanie. Żyje "na dwa domy"

Kiedy Maciej Pela zostawił wirtualne okienko na pytania na Instagramie, internauci nie kryli się z tematem rozstania. "Jak sobie poradziłeś z rozstaniem? Jak pozwolić odejść i odpuścić?" - brzmiało jedno z pytań. Tancerz wyznał, że odpuszczenie jest kluczowe. "Kwestia akceptacji, że nie można nikogo zmusić do miłości" - napisał. Jednak jednego z pytań wyjątkowo się nie spodziewał. "Czy chciałbyś w przyszłości ponownie się ożenić?". Na takie deklaracje wyraźnie nie jest jeszcze gotowy. "Za wcześnie na rozkminki o poszukiwaniu. Muszę się rozwieść z obecną" - wyznał. Został także zapytany o to, czy nie męczy go życie na dwa domy. Przypomnijmy, że tancerz angażuje się w opiekę nad córkami, które spędzają czas u obojga rodziców. To wymaga jednak ciągłej logistyki. "Domy/hotele... Męczy. Ale trudno, trzeba się trochę przemęczyć. Będzie lepiej" - napisał z uśmiechem. Ale to nie wszystko. Na pytanie, czy jest zakochany, odparł - "tak, w swoich córkach". Odpowiedzi na pytania możecie zobaczyć w naszej galerii.

Na rozstaniu Kaczorowskiej i Peli ucierpiały córki. Tancerz podjął ważną rozmowę

Córki Kaczorowskiej i Peli ostatnie święta spędziły bez obojga rodziców. Wigilię zorganizował im tata, a na resztę świąt trafiły do mamy. Tancerz niedawno zdradził, że dzieci bardzo to przeżyły. Zabrał je też na sylwestra. Z kolei żona Peli w śniadaniówce Polsatu wyznała, że dziewczynki nie przyjęły rozłąki "aż tak źle", gdyż są jeszcze małe. Ostatnio jednak mąż Kaczorowskiej przyznał, że rozmawiał ze starszą, pięcioletnią córką o rozstaniu, gdyż wyznała, że "tęskni za tym, jak było kiedyś". "Od Emi uczę się akceptacji. Słuchajmy dzieci, bo są bardziej świadome, niż nam się wydaje" - podsumował na Instagramie.