Z okazji Sylwestra i Nowego Roku Andrzej Duda zamieścił w sieci noworoczne życzenia. Prezydent opublikował na platformie X zdjęcie ze swoją żoną. Uśmiechnięta para zapozowała na tle złotych balonów. Chwilę po północy polityk życzył Polakom uczciwych wyborów i mądrych decyzji w nowym roku. Na jakie kreacje prezydencka para zdecydowała się tego wieczoru?

Andrzej Duda przekazał z żoną noworoczne życzenia. Agata Kornhauser-Duda zaskoczyła kolczykami

Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda co roku składają Polakom noworoczne życzenia. W tym roku para postawiła nacisk na zbliżające się wielkimi krokami wybory prezydenckie i wspomniała o podejmowaniu dobrych decyzji. "Wszystkim życzymy szampańskiej nocy sylwestrowej i Szczęśliwego Nowego Roku 2025. Niech to będzie rok bezpieczny i pomyślny dla Polski, niech będzie udany i dobry dla polskich Rodzin, niech przyniesie rozwój i nowe szanse życiowe naszej Młodzieży. Niech to będzie czas uczciwych wyborów i mądrych decyzji. Niech znów zwycięża w Polsce uczciwość! Do Siego Roku!" - czytamy w publikacji.

Na sylwestrowy wieczór para zdecydowała się na klasyczną elegancję. Andrzej Duda wystąpił w czarnym garniturze, a jego żona w bardzo podobnej kreacji w damskim wydaniu. Agata Kornhauser-Duda na tę wyjątkową okazję wybrała tematyczne kolczyki. Pod kadrem posypały się komentarze internautów, a jeden z nich zwrócił uwagę na ważny problem. "Panie prezydencie w Polsce alkoholizm jest ogromnym problemem a Pan pisząc 'szampańskiej nocy' zachęca ludzi do spożywania kolejnych ilości alkoholu, co prowadzi do ciągłego pogłębiania problemu, no chyba jest pan niepoważny - czytamy"

TV Republika skrytykowana za niespełnienie patriotycznego obowiązku. Mowa o Andrzeju Dudzie

W tym roku sylwester zorganizowała także stacja TV Republika. Wśród artystów nie mogło zabraknąć także gwiazd disco polo. Koncert odbył się Chełmie i był transmitowany zarówno w sieci, jak i na antenie stacji. Jak impreza podobała się widzom? Jak się okazuje, niemal natychmiast po jej rozpoczęciu pojawiły się w sieci krytyczne głosy. Podkreślono, że podczas transmisji zabrakło noworocznego orędzia Andrzeja Dudy. Widzowie stwierdzili, że to patriotyczny obowiązek stacji. "A gdzie orędzie Prezydenta!", 'Ale, że na antenie nie ma orędzia Prezydenta to nieładnie. Niech w Chełmie się bawią. Bardzo dobrze. Popieram, ale na antenie to powinien być patriotyczny obowiązek transmitować na żywo orędzie", "Orędzie Prezydenta też olaliście. Telewizja wpolsce24 bije was na głowę" - czytamy w komentarzach. Więcej przeczytasz tutaj: Litania skarg widzów TV Republika. Wytykają zaniechanie "patriotycznego obowiązku"