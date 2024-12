Anna i Robert Lewandowscy są uznawani za jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim show-biznesie. Trenerka fitness i piłkarz pobrali się w 2013 roku. Doczekali się dwóch córek - Laury i Klary. Jakiś czas temu Lewandowscy przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii. Wszystko przez nowe wyzwania piłkarza - czyli dołączenie do klubu FC Barcelona, w którym gra na pozycji środkowego napastnika. Jak wygląda ich codzienność? O małżeństwie i innych kwestiach Anna Lewandowska opowiedziała w wywiadzie, który został wyemitowany w niedzielnym wydaniu "halo tu polsat".

Anna Lewandowska o aborcji i Strajku Kobiet. Mocne słowa

Agnieszka Hyży zapytała Annę Lewandowską o najbardziej dotkliwe kryzysy wizerunkowe w jej karierze. Trenerka fitness wspomniała o jednym momencie. - Myślę, że strajki. (...) Ja mam też swoje zdanie, lubię się odezwać, natomiast z szacunku do innych, ważnych osób w mojej rodzinie, wiele razy nie mogłam się odezwać. Kobiety gdzieś oczekiwały ode mnie tego, że powinnam stanąć w pierwszym rzędzie i używając wulgaryzmów, zrobić to samo. Ja tego nie chciałam robić. No i dostałam rykoszetem - powiedziała Lewandowska. Co dokładnie działo się w tym czasie? - U mnie była w tym momencie kanonizowana święta w rodzinie, która uratowała w czasie II wojny światowej trzy tysiące dzieci - Stanisława Leszczyńska, która była położną. Moja mama w tym czasie kręciła o niej dokument. Ale nigdy nie oceniałam i wydałam pewne oświadczenie, w którym powiedziałam, że nie wiem, co bym ja zrobiła, raczej bym nie usunęła, ale nie opiniuję i uważam, że każda powinna mieć swój wybór - zaznaczyła.

Anna Lewandowska wspomniała o Robercie. "Nie jest wylewny"

W trakcie rozmowy nie zabrakło także tematu małżeństwa. Anna Lewandowska wyjawiła, jaki prywatnie jest Robert. - Mój mąż nie jest wylewny, nie jest to osoba, która zagłaszcze i będzie chwaliła, jak on powie raz: Jestem z ciebie dumny, to ma naprawdę duże znaczenie - powiedziała. Piłkarz namawiał Annę Lewandowską, aby publicznie mówiła o tym, że sama zapracowała na swój sukces i rozwija biznesy bez jego pomocy finansowej. - Właściwie mi to Robert powiedział kiedyś: Ania, ale zobacz, jak jest - ja nie zainwestowałem w twoje biznesy. I kiedyś sam to powiedział w wywiadzie. Ja mówię: Czemu tu to mówisz? A on na to: A czemu nie? Zacznij mówić, że zarobiłaś pieniądze i inwestujesz - wspomniała Anna Lewandowska.