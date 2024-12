Królikowski ma dorosłych synów. Jeden z nich wkrótce się ożeni

Rafał Królikowski nie mówi za dużo o prywacie w mediach. Zrobił jednak wyjątek dla "halo tu polsat", gdzie opowiedział nie tylko o Bożym Narodzeniu, ale i o rodzinie. Wygadał się na temat planów jednego z synów. Wspomniał także o tym, jaki ma stosunek do paparazzi z rodziną. Sprawdźcie, co wiadomo o potomkach aktora.

Rafał Królikowski i jego dorośli synowie. Ślub już tuż tuż

Zacznijmy od 26-letniego Piotra Królikowskiego, który skończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozwijał się w modelingu, ale finalnie to druga strona obiektywu okazała się jego spełnieniem. Pracuje jako grafik. Uwielbia świat fotografii oraz kinematografii. Obecnie dużo dzieje się w jego życiu prywatnym, ponieważ planuje wziąć ślub. - To będzie nasze prywatne wesele, wszelkich paparazzi będziemy niestety odsyłali do domu, bo chcemy przeżyć rodzinne, spokojne wesele i ślub - tak ten wątek omówił Rafał Królikowski. Co z kolei wiadomo o 22-letnim Michale? Zdecydowanie poszedł w ślady znanego ojca. Postawił na Akademię Sztuk Teatralnych. Przyznał dawniej, że znane nazwisko nie jest pomocne w branży. Finalnie dobrze sobie poradził i wystąpił ostatnio w serialu "Śleboda". Znamy go także z "Jakoś to będzie" oraz "20 40 20". Z pewnością Rafał Królikowski jest dumny z osiągnięć synów.

Rafał Królikowski pieje z radości wskutek zaręczyn syna. Pamiętacie ten wpis?

We wrześniu wspominaliśmy o oświadczynach w rodzinie Rafała Królikowskiego. Piotr poprosił o rękę ukochaną na Korfu. "Po siedmiu latach powiedziałam tak mojemu najlepszemu przyjacielowi i najlepszemu mężczyźnie na świecie. Piotr Królikowski, kocham cię nad życie" - przekazała o dwa lata starsza od Piotra Wiktoria na Instagramie. Mogliśmy zobaczyć uśmiechnięte twarze duetu i pierścionek zaręczynowy. Pod wzruszającym postem nie zabrakło gratulacji. "Ogromne gratulacje kochani", "No Królik, pierścionek approved", "Wspaniale, gratuluję i kibicuję", "Jaki dumny Królik" - pisali obserwujący pary. Zakochani mają wiele wspólnych pasji, między innymi modę.