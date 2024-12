Kukulska z rodziną. Córka gwiazdy zrzuciła futerko i sporo odsłoniła

Natalia Kukulska jak najbardziej czuje bożonarodzeniowy klimat. W Wigilię zasiadła do suto zastawionego stołu z rodziną, co uwieczniła na Instagramie. "Nasz świąteczny dobrostan! Jakby wzorcowo, na zdjęciach przynajmniej. Mam jeszcze uwiecznioną powigilijną degrengoladę, ale nie wiem, czy warto się chwalić! U was podobnie? My padliśmy po tych szalonych przygotowaniach. Dziś dzień świętego spokoju, którego i wam życzę!" - napisała gwiazda. Szczególną uwagę zwróciła na siebie starsza córka Kukulskiej, czyli 19-letnia Anna Dąbrówka. Wyrosła na prawdziwą gwiazdę. Sami spójrzcie na jej dorosłą kreację.

Natalia Kukulska pokazała córkę. Kreacja rodem z czerwonego dywanu

Wokalistka ma już dorosłą córkę, którą często chwali się w mediach. Pozuje z nią na profesjonalnych sesjach i ściankach. Dąbrówka postanowiła ubrać się jak gwiazda na rodzinne święta - założyła sukienkę do ziemi z głębokim dekoltem, która została ozdobiona srebrnymi elementami. Do tego srebrne kolczyki i włosy w hollywoodzkim stylu. Na niecodzienny look Anny Dąbrówki zwracają uwagę fani jej mamy. "Jak dwie krople wody", "Zdjęcia z rodziną cudo" - czytamy. Na zdjęciach została uwieczniona również młodsza córka piosenkarki. Siedmioletnia Laura została nazwana "kopią swojej mamy". Zdjęcia ze świąt Kukulskiej znajdziecie w galerii.

Natalia Kukulska to mama trójki dzieci. Zadbała o ich dobre relacje

Pierwszym potomkiem wokalistki i Michała Dąbrówki jest Jan Dąbrówka, którego Kukulska urodziła mając 24 lata. Pięć lat później na świat przyszła Anna. Rodzeństwo ma bardzo dobrą więź, co zostało podkreślone w dawnej rozmowie gwiazdy. "Miałam nadzieję na mniejszą różnicę wieku między nimi, ale tak wyszło i jest idealnie. Ania cały czas jest zapatrzona w brata. Wszystko ich łączy, chociaż gdy była mała, dokuczał jej, ale ona mu wybaczała. Mają podobne poczucie humoru i czasami nie mogą się nagadać. To aż niewiarygodne, jaki mają dobry kontakt. Moje dzieci siebie szanują. I poglądy, i umiejętności" - wspominała Kukulska w "Vivie!".