Doda nie ukrywa, że w pełni czuje klimat świąt. Na dzień przed Wigilią w jej domu pojawiło się sporych rozmiarów zielone drzewo. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nie przypomina ono tradycyjnej choinki. - Co to jest, Wolfie? Widziałeś coś takiego kiedyś? - podekscytowana piosenkarka zwróciła się do psa na nagraniu na InstaStories. Okazało się, że drzewko jest w kształcie marki kosmetyków Dody. - No, kawał... księżyca. Człowiek nie zdawał sobie sprawy, że to takie będzie - przyznała piosenkarka. Na profilu gwiazdy pojawiły się już świąteczne fotografie. Fani zwrócili uwagę nie tylko na choinkę, ale też na włosy.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda opowiedziała o trudnej sytuacji rodziców. Nie owijała w bawełnę

Doda postanowiła zdjęć doczepy. Pokazała naturalne włosy

Doda opublikowała zdjęcia w mediach społecznościowych na tle choinki. Na środku drzewka widniał napis "Doda's tree". "U mnie nie może być normalnie. W oparciu o normatywne, pożądane społecznie modele myślenia, z przyjemnością życzę wam spod księżyca wesołych świąt" - napisała w opisie. Wierni fani zwrócili także uwagę na wygląd piosenkarki. Pojawiło się dużo komplementów związanych z włosami. Okazało się, że niedawno Doda zdjęła przedłużone kosmyki. "Zdjęłam przedłużane włosy i robię dużo wcierek teraz" - wyznała w jednym z komentarzy. Warto podkreślić, że stosowanie wcierek ma wpływać na porost i kondycję włosów. Internauci byli zachwyceni naturalną fryzurą wokalistki. Co sądzicie?

PRZECZYTAJ TEŻ: Doda zapłaciła za mamę 24 tys. zł. Horror Wandy Rabczewskiej

Fani komentują najnowsze zdjęcia Dody. Już wiadomo, z czym przesadziła

Pod najnowszymi zdjęciami Dody pojawiło się mnóstwo komentarzy. Poza włosami i choinką, niektórzy zwrócili uwagę na inne szczegóły. Wiele osób stwierdziło, że piosenkarka przesadziła jednak z lampą. Okazało się, że twarz gwiazdy wyszła na twarzach znacznie jaśniejsza niż ciało. Doda przyznała fanom rację i szybko obróciła to w żart. "Jak dużo chcesz lampy na twarz? Ja: TAK" - napisała żartobliwie w sekcji komentarzy. ZOBACZ TEŻ: To będzie hit! Doda współpracuje z byłymi partnerami. Obnażą całą prawdę