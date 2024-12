Skąd imię Romeo? Ukochana Marcina Hakiela przemówiła. Chyba ma dość

Marcin Hakiel zwrócił uwagę mediów, gdy rozstał się z Katarzyną Cichopek. Tancerz długo jednak nie był singlem. Związał się z Dominiką Serowską. W lutym wyjawili, że są zaręczeni, a w maju para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego wspólnego dziecka. 4 grudnia oznajmili, że na świecie pojawił się ich syn. Niedługo później wyjawili, że ma na imię Romeo. To wzbudziło wiele dyskusji. Serowska zdecydowała się raz a dobrze zamknąć usta wszystkim osobom, które dopytują o wybór.

Dominika Serowska odpowiada na pytanie, skąd wzięło się imię syna

Internauci spekulowali, gdy w sieci pojawiło się zdjęcie syna Serowskiej. W opisie postu ukochana tancerza umieściła inicjały noworodka - R.H. Jeden z internautów pomyślał nawet, że zakochani nazwali potomka Rita, co natychmiastowo zdementowała Dominika. Narzeczeni wyjawili jakiś czas później, że zdecydowali, iż syn będzie nosił imię Romeo. To również internauci komentowali - jedni byli pod wrażeniem, inni nie byli do tego przekonani.

Dominika Serowska zorganizowała akcję pytania i odpowiedzi. "Skąd imię Romeo?" - zapytał jeden z fanów. Aspirująca celebrytka odpowiedziała, choć z pewnością obserwatorzy liczyli na zupełnie coś innego. Ukochana Hakiela wkleiła bowiem wycinek ze strony, na którym możemy przeczytać, że to "późnorzymskie imię męskie, oznaczające pierwotnie pielgrzyma zmierzającego do Rzymu". Wygląda na to, że Dominika ma dość pytań o imię syna i nie zamierza więcej tłumaczyć się z tego wyboru. Zerknijcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie pełną odpowiedź ukochanej Hakiela.

Internauci mówią o krzywdzie dziecka. Dominika Serowska zamknęła im usta

W sieci pojawiło się już kilka postów z synem Hakiela i Serowskiej. Gdy para ogłosiła, jak nazwała dziecko, zawrzało. Niektórzy wspominali o krzywdzie. "Trochę przesada", "Krzywdzą dziecko, myśląc o sobie. Romeo?", "Typowe u celebrytów. Im dziwniej tym myślą, że fajniej" - twierdzili. Dominika nie pozostawiła tych wypowiedzi bez odpowiedzi. "Krzywdą jest imię, które ma 90 proc. populacji" - stwierdziła pod jednym z komentarzy. Niektórzy byli zachwyceni wyborem rodziców. "Śliczny chłopiec o cudownym imieniu. Gratulacje", "Wow, co za piękne imię" - pisali.