Michał Milowicz zostanie ojcem. Po tej nowinie nie mógł powstrzymać łez

Michał Milowicz od jakiegoś czasu spotyka się z młodszą o 13 lat Katarzyną Kędzierską. Kobieta z zawodu jest specjalistką do spraw relacji z klientami w jednym ze znanych banków. Nie jest związana z show-biznesem, ale chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Na Instagramie udało jej zebrać grono ponad 12 tysięcy obserwujących. Ostatnio para przekazała fanom bardzo ważną wiadomość. Michał Milowicz i Katarzyna Kędzierska spodziewają się dziecka.

Michał Milowicz będzie ojcem! 54-latek podzielił się radosną nowiną

Michał Milowicz wraz z ukochaną obwieścił na Instagramie, że wkrótce zostanie ojcem. "Spełnia się właśnie nasze marzenie. Nasza rodzina się powiększa" - napisał pod zdjęciem z partnerką. W sieci posypały się gratulacje. Niedługo potem zagościł w programie "halo tu polsat". 54-latek wyznał, że powitanie na świecie dziecka jest jego największym marzeniem. Zdradził, jak zareagował na wiadomość o ciąży. - Ten moment, kiedy się dowiedziałem, no ja przykląkłem z wrażenia. Zacząłem po prostu płakać, bo chłopaki nie płaczą, ale do pewnego momentu. Czekałem na to pół życia. Daj Boże, że następne pół przede mną jeszcze jako już dojrzałego ojca, który jest świadom już wielu rzeczy. I będę potrafił oddać to, co we mnie najlepsze i to, co przez lata starałem się nabywać moim bagażem doświadczeń w jak najskrupulatniejszy i jak najwartościowszy sposób - opowiadał w programie.

Michał Milowicz i Katarzyna Kędzierska zaręczyli się już jakiś czas temu

Michał Milowicz i Katarzyna Kędzierska rzadko wypowiadają się na temat swojego życia prywatnego. Kilka lat temu podczas występu w "Dzień dobry TVN" para wyznała, że poznała się na bankiecie w Teatrze Buffo. Zauroczony aktor podszedł do kobiety i zaczęli rozmawiać. Przed długi czas ukrywali jednak swoją relację. Okazało się, że Milowicz i Kędzierska od dawna są zaręczeni. Podzielili się tą informacją w śniadaniówce w 2022 roku. - Były zaręczyny. To miała być nasza tajemnica, ale wyszło teraz wszystko na jaw. Michał padł na dwa kolana w pięknych okolicznościach przyrody. Też byliśmy wtedy w Tajlandii, to było około dwóch lat temu - zdradziła wówczas Katarzyna Kędzierska.