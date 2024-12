Wieniawa świętuje 26. urodziny. Domówka pełna gwiazd. Spójrzcie na stoły

Julia Wieniawa to z pewnością jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Swoich sił próbuje w wielu różnych dziedzinach i doskonale radzi sobie w każdej z nich. Na koncie ma role filmowe, serialowe i teatralne, kilka wydanych płyt, udział w kampaniach reklamowych luksusowych marek, czy bycie jedną z jurorek popularnego show. Lista jest długa. Mimo młodego wieku Julia Wieniawa jest bardzo pracowita i nieustannie angażuje się w nowe projekty. Celebrytka 23 grudnia obchodzi urodziny. W zeszłym roku zaprosiła gości do jednego z warszawskich barów, gdzie mieli okazję bawić się przy muzyce na żywo. Wokalistka zdecydowała się na klimatyczny jazz. Tym razem Wieniawa na kilka dni przed dniem swoich urodzin zorganizowała domówkę dla przyjaciół. W mediach społecznościowych mogliśmy podejrzeć, jak zorganizowała tę wyjątkową imprezę.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa o fenomenie Taylor Swift

Julia Wieniawa świętuje 26. urodziny. Zorganizowała domówkę dla przyjaciół z branży

Julia Wieniawa 23 grudnia kończy 26 lat. Celebrytka na kilka dni przed oficjalnymi urodzinami zaprosiła do domu swoich przyjaciół na klimatyczną domówkę. Wokalistka na tę okazję założyła dłuższą marynarkę z wycięciami, którą zestawiła z czarnymi rajstopami. Tego dnia postawiła na prostotę i elegancję. Wieniawa w kwestii posiłku zdecydowała się oddać przygotowania w ręce specjalistów i zamówiła różnego rodzaju przekąski. Stoły uginały się więc od jedzenia. Wśród gości pojawili się m.in. Łozo, Maciej Musiałowski, Maciek Kacperczyk, wokalistka Julia Pośnik i stylista Kacper Kujawa. Na imprezie nie zabrakło obowiązkowego "Happy birthday". Jak wam się podoba impreza urządzona przez celebrytkę?

ZOBACZ TEŻ: Polała się krew. Tak skończył się pocałunek Więckiewicza i Boczarskiej

Julia Wieniawa skonfrontowana z plotkami o romansie z Zakościelnym. "Pakują mnie w związek"

Ostatnio w mediach pojawiło się nagranie z Julią Wieniawą w towarzystwie Macieja Zakościelnego, które wywołało plotki o ich romansie. Na ujęciu zrobionym pod jednym z warszawskich lokali para trzyma się za ręce. Jeden z portali miał okazję ostatnio skonfrontować te rewelacje z samą zainteresowaną. Co na to Julia Wieniawa? Szybko ucięła wszelkie spekulacje. "Muszę zmartwić wszystkich zafascynowanych moim życiem prywatnym. Otóż ostatnie "doniesienia" to jedynie idealny przykład tego, jak media potrafią zmanipulować fakty i zrobić sensacje z niczego. "Znowu mnie ludzie pakują w związek ze… znajomym. Byłabym niezwykle wdzięczna o zaprzestanie rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji" - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem. Więcej przeczytasz tutaj: Fani na to czekali! Wieniawa odniosła się do plotek o romansie z Zakościelnym