Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już miesiąc temu zaczęli przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Para jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. W ciągu ostatnich tygodni podzieliła się ze swoimi obserwatorami m.in. przepisem na zimową herbatę, gorącą czekoladę z piankami, listą świątecznych filmów, pomysłami na zrobienie w domu dekoracji na choinkę i przepisem na korzenne pierniczki. Oficjalne odliczanie do wigilii już się rozpoczęło i tym razem prezenterka "halo tu polsat" postanowiła przejść do ostatecznego etapu przygotowań i zrobiła istną rewię mody przed choinką. Katarzyna Cichopek pokazała swój pomysł na świąteczną stylizację.

REKLAMA

Zobacz wideo El Dursi o rzekomej zdradzie partnera. "To było krzywdzące dla nas"

Katarzyna Cichopek zrobiła rewię mody pod choinką. "Magiczne przygotowania trwają"

Katarzyna Cichopek jest już w pełni przygotowana do świąt, co jej fani mogli przez ostatni miesiąc podglądać na Instagramie. Tym razem prezenterka Polsatu w swoim świątecznie udekorowanym salonie zrobiła pokaz mody.

Ze szlafroka do świątecznej stylizacji! Magiczne przygotowania trwają - kto też chciałby się przebierać w kilka sekund?

- czytamy w opisie. Prezenterka wybrała na tę okazję burgundową spódnicę w cekiny i sweter w tym samym kolorze. W tym sezonie to jeden z najmodniejszych kolorów. Całość uzupełniła cielistymi, bardzo wysokimi szpilkami. Jak wam się podoba? Internauci są zachwyceni. "Bardzo ładna stylizacja i pięknie zaprezentowana", "Ładnemu we wszystkim ładnie", "Piękna jak zawsze" - czytamy w komentarzach pod nagraniem udostępnionym na Instagramie. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

ZOBACZ TEŻ: Ziścił się czarny scenariusz. Reuters: ruszyła sprzedaż TVN. Znane są szczegóły

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spełnili marzenie. "Brawo za odwagę"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno pochwalili się, że spełnili marzenie i kupili dom. "W końcu kupiliśmy nasz wymarzony dom! To niesamowite uczucie, ale teraz czas na urządzenie wnętrz" - pochwaliła się para na Instagramie. Fani bardzo entuzjastycznie zareagowali na tę wiadomość. "Niech to będzie dom wypełniony miłością i radością, bądźcie szczęśliwi!", "Brawo za odwagę. Bądźcie szczęśliwi", "Najważniejsze to mieć z kim tworzyć ten dom" - czytamy w komentarzach.