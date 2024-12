W kanonie radiowych świątecznych hitów jest kilka reguł. Musi być nastrojowo, musi być melodia łatwo wpadająca w pamięć, dzwoneczki, słowa o prezentach, choince i rodzinie. Tatiana Okupnik postanowiła iść na przekór. "Wszystkiego najlepszego" to właściwie antyświąteczna piosenka, która jednak może chwycić za serca. To trochę prawda o nas samych.

Tatiana Okupnik w świątecznym utworze. Porusza i daje do myślenia

Okres świąteczny to nie dla wszystkich czas magii i wizji, którą znamy z reklam znanych firm biżuteryjnych. W tym czasie kozetki u psychoterapeutów są przepełnione, a spotkanie z dużym gronem rodziny dla niektórych bywa traumatyczne. I między innymi o tym postanowiła zaśpiewać Tatiana Okupnik. "Gwiazda na niebie, poplamiony obrus na blacie chwiejącego się stołu. My sobie wilkami, siedzimy obok. Po co? Nie wiem. Uśmiechy na zdjęciach, szczerzymy kły, a mięso w zębach" - śpiewa gwiazda. Trzeba przyznać, że ten przekaz uderza i porusza. Dalej jest jeszcze mocniej, bo padają słowa o podciętych skrzydłach i zbłąkanych wędrowcach. Okupnik unika banału i zderza się z brutalną rzeczywistością, z empatią myśląc o swoich słuchaczach. Do piosenki powstał także wymowny teledysk, który daje do myślenia. "Właśnie przy wigilijnym stole mocno podkreślają się samotność, tęsknota, smutek, niespełnienie, strach, rozczarowanie, zmęczenie sytuacją, w której się znaleźliśmy. Grubą kreską piszą się wszystkie nasze "pod górki". Stoły uginają się od zbyt dużej liczby butelek wódki, od niezagojonych ran, od mielonych latami tematów ciąż, odpowiednich partnerów i życiowych wyborów" - czytamy w opisie.

Okupnik nie chce już śpiewać o niczym. W nowych piosenkach porusza ważne tematy

Muzycznie za piosenkę "Wszystkiego najlepszego" odpowiada Mariusz Obijalski i sama Tatiana Okupnik. Gwiazda już wcześniej w tym składzie stworzyła single "Puzzle" i "Mama idzie w długą". Być może nie były to hity na miarę tych, które przed laty Okupnik wyśpiewywała z Blue Cafe, ale trzeba zauważyć, że wokalistka nie chce już śpiewać o niczym. W nowej twórczości porusza ważne społecznie tematy, związane z macierzyństwem, depresją, samotnością i zaczynaniem "od nowa". Jak dotąd, największym zainteresowaniem cieszył się jej singiel "Wracam", z którym wystąpiła w opolskich Premierach. Okupnik wróciła też do dawnej fryzury i trochę do dawnego głosu, bo charakterystycznej "żaby" jest w jej śpiewaniu znów więcej. Nie zawsze jest ona potrzebna, ale w sumie dobrze, że jest. Nie oznacza to jednak, że Tatiana po drodze zgubiła swoją charyzmę. O tym zapewne przekonają się widzowie tegorocznego "Sylwestra z Dwójką". Okupnik powita bowiem 2025 rok na scenie Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

Czy "Wszystkiego najlepszego" stanie się świątecznym przebojem na miarę "A kto wie?" De Su czy "Dzień jeden w roku" Czerwonych Gitar? Raczej wątpię, ale chyba to nie o to chodzi. Piosenka Okupnik wpisuje się w maksymę "prawda czasu, prawda ekranu". To rzecz o emocjach, która daje do myślenia. A przecież o to powinno też chodzić twórcom. Sam Andrzej Wajda stwierdził kiedyś, że "najważniejszą rzeczą dla filmowca jest to, żeby ludzie zaczęli myśleć". Okupnik w nowej twórczości idzie właśnie tą drogą.

