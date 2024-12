Święta Bożego Narodzenia już za rogiem. Firmy nie zapominają o swoich pracownikach i szykują dla nich specjalne upominki, dzięki którym mogą poczuć się docenieni. Do tego grona dołączyła marka Rituals, która powstała w 2000 roku w Holandii, a dokładniej w Amsterdamie. Firma ma w ofercie m.in. kosmetyki do pielęgnacji ciała, produkty do domu oraz perfumy. A jakie specjały trafiły z okazji świąt Bożego Narodzenia do pracowników marki Rituals? Internauta wszystko wyjawił na filmie.

Pracownik firmy Rituals zaprezentował paczkę. W komentarzach zachwyty. "Wymarzona paczka"

Internauta o nicku "xminikx" pokazał na nagraniu opublikowanym na platformie TikTok paczkę świąteczną od marki Rituals. Prezent opakowany był w czerwone pudełko, a w środku znalazły się: podziękowania, ozdobne sianko, dwa ręczniki plażowe, patyczki zapachowe, mgiełka, świeczka, peeling do dłoni, zapach do samochodu, detergenty do prania, mydło, zapach do pomieszczeń oraz kosmetyki do mycia. - Dajcie znać, czy ucieszylibyście się z takiego prezentu - powiedział na końcu internauta. Na odpowiedzi nie musiał długo czekać. "To moja wymarzona paczka", "W sumie to bogata paczka, fajnie, że tak dbają o pracowników", "Biorąc pod uwagę ceny sprzedaży tych produktów - to mega paka", "Naprawdę najlepsza paczka" - czytamy w komentarzach. A co wy sądzicie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Paczka od firmy Lindt zachwyciła pracownicę. "Sanie robią furorę"

Niedawno w sieci głośno było także o zawartości prezentów od Lindta. Pracownicy otrzymali dwa boxy, w których znalazły się m.in. ozdobne sanie, chlebek marcepanowy, bombonierka, orzechy, praliny, czekolada na gorąco oraz deserowy krem do smarowania. Internautka o nicku "niezlywariatspokoziomek", która pokazała w sieci paczkę, nie kryła zachwytu. - Sanie robią furorę. [...] Jestem strasznie wdzięczna, strasznie zadowolona, bo kto nie lubi słodyczy? Szczerze, nie wiem, kiedy to wszystko przejem - mówiła na nagraniu.