Ewelina Ślotała walczyła o życie. Słowa jej matki rzucają nowe światło na sprawę

Wiadomość o śmierci Eweliny Ślotały obiegła media 17 grudnia. Autorka "Żon Konstancina" była w stałym kontakcie z fanami na Instagramie. Prężnie prowadziła swój profil, aż do nagłego milczenia. Wówczas pojawiły się pierwsze podejrzenia, że coś się stało. Pisarka przestała publikować miesiąc przed śmiercią. Okazuje się, że już wtedy trafiła do szpitala.

Ewelina Ślotała nie zmarła nagle. Tak wyglądały jej ostatnie chwile przed śmiercią

Ostatnio mama Eweliny Ślotały poinformowała o przyczynie śmierci córki. To ona znalazła pisarkę w niepokojącym stanie i zadzwoniła po pomoc. To był wstrząs. "Ewelinka zmarła na krwotok wewnętrzny. Co było przyczyną krwotoku, dokładnie nie wiem. Ona była u siebie w mieszkaniu i tam dostała krwotoku. Ja natychmiast wezwałam pogotowie, które zabrało ją do szpitala" - mówiła jej mama w rozmowie z "Faktem". Teraz na jaw wyszło coś, o czym niewielu wiedziało. 35-latka przez dłuższy czas leżała w szpitalu.

Córka była nieprzytomna, była w śpiączce - przez prawie miesiąc i w tej śpiączce zmarła

- powiedziała "Faktowi" mama Eweliny Ślotały.

