Śmierć Eweliny Ślotały wstrząsnęła mediami. Kobieta odeszła w wieku 35 lat i osierociła syna. O stracie poinformowało wydawnictwo, z którym współpracowała. "Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Eweliny Ślotały, naszej autorki. (...) Wyrażamy głęboki żal z powodu przedwczesnej śmierci, przekazujemy wyrazy współczucia Najbliższym" - opublikowano na Facebooku 17 grudnia. Zszokowany odejściem kobiety jest Krzysztof Rutkowski, który odniósł się do sprawy.

Krzysztof Rutkowski opublikował post ws. śmierci Eweliny Ślotały

Samozwańczy detektyw zdaje się nie odpuszczać spraw, które zyskują rozgłos w mediach. Tak było w przypadku śmierci Eweliny Ślotały, która swego czasu zyskała popularność jako partnerka Jakuba Rzeźniczaka, a później autorka głośno komentowanych książek. Na profilu Rutkowskiego na Instagramie pojawił się filmik, który podpisał jako: "Ewelina dlaczego?!". Co możemy usłyszeć na nagraniu? Jak wynika z informacji przekazanych przez celebrytę, miał zobaczyć się z pisarką na spotkaniu wigilijnym.

Przed chwilą dowiedziałem się o śmierci Eweliny Ślotały. Byliśmy umówieni na spotkanie wigilijne, ale niestety już do niego nie dojdzie. Więcej na ten temat przekażemy wam niebawem

- przekazał na nagraniu Rutkowski.

Jakub Rzeźniczak poruszony śmiercią Eweliny Ślotały

Głos w sprawie zabrał również Jakub Rzeźniczak, który przed laty był w związku ze Ślotałą. Na jest InstaStories pojawiły się kondolencje. "Dziś dotarła do nas informacja o śmierci Eweliny Ślotały. Przyjmijcie nasze kondolencje" - przekazał. Pisarka jest jedną z niewielu byłych partnerek piłkarza, która wypowiadała się o nich w samych superlatywach. "Uwierz mi, że Kuba to naprawdę dobry człowiek – nie tylko świetny kochanek, ale też wspaniały przyjaciel. Jest empatyczny, ciepły i zawsze można na niego liczyć. Ma po prostu słabość do kobiet, a one widząc te wszystkie jego zalety, lgną do niego. Każdej wydaje się, że będzie tą jedyną i wierzy, że jej na pewno nie zdradzi. On potrafi zaczarować kobietę. Ma w sobie taki urok, że hej" - mówiła w rozmowie z Plejadą Ślotała.