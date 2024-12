Maja Hyży jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje ujęcia z życia prywatnego. Niedawno piosenkarka poinformowała fanów, że musiała przejść poważną operację biodra. Tym razem gwiazda przekazała kolejne wieści w tej sprawie. Nie jest kolorowo.

Maja Hyży próbuje wrócić do formy. Nie może spać z bólu.

"Wczoraj tańczyłam i skakałam - dzisiaj uczę się nowej rzeczywistości. Dam radę - bo kto, jak nie ja? Wrzucam ten filmik na pamiątkę dla siebie, bo kiedyś, mam nadzieję, będzie lepiej" - przekazała piosenkarka pod wideo, na którym porusza się przy balkoniku po szpitalnych korytarzach. Od kilku dni Hyży jest już w domu. Stara się powrócić do rzeczywistości, ale nie ukrywa, że jest to trudne. Wyjaśniła, dlaczego nie odpisuje na wiadomości. "Powoli chcę wdrożyć moją instagramową pracę, chociaż powiem wam, że jest mi ciężko w ciągu dnia. Już nawet nie fizycznie ciężko, ale tak bardziej psychicznie. (...) Nie mam siły brać telefonu, na Instagrama prawie nie wchodzę. Stąd też nie odpisuję na większość wiadomości, nie mam siły na to, ale to chodzi o głowę. Jakaś taka przerażona trochę jestem tym, co mnie w najbliższych miesiącach czeka z tą moją girą" - wyjawiła na InstaStories. Okazuje się, że towarzyszący celebrytce ból, jest nie do wytrzymania. Najgorsze są wieczory. "Powiem wam, że nie cieszę się, jak zbliża się wieczór. To jest istna męczarnia dla mnie. Nie wiem, o co chodzi, ale ból jest taki nieziemski, że nie mogę spać" - przekazała w sieci gwiazda.

To nie koniec problemów Mai Hyży

Najbliższe miesiące będą dla piosenkarki wyjątkowo trudne. Jak wyznała, będzie musiała się cały czas poruszać o kulach. Hyży wyjawiła również obserwatorom, że to nie koniec problemów. Już niedługo czeka ją kolejna operacja. "Nie wiem, czy wam mówiłam, ale przez około trzy, cztery miesiące będę o kulach chodziła tylko i wyłącznie, więc jest gruby hardcore ogólnie. A po czterech miesiącach kolejna operacja" - dowiedzieliśmy się z InstaStories celebrytki.