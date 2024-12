Doda już od jakiegoś czasu nie skupia się wyłącznie na muzyce i koncertowaniu. Nie tak dawno głośno było o jej udziale w dwóch programach Polsatu, a oprócz tego gwiazda stworzyła również własną markę. 15 grudnia w warszawskich Złotych Tarasach odbyło się spotkanie prasowe dotyczące stworzonego przez Dodę produktu. Fani wokalistki mieli okazję zobaczyć się z nią na żywo.

Doda promuje swoją markę. Tak wyglądała na spotkaniu z fanami

Choć spotkanie z Dodą nazwano "świątecznym", wokalistka nie zdecydowała się na kolory typowo kojarzone z Bożym Narodzeniem. Zamiast czerwieni i złota postawiła na szarość. Wokalistka miała na sobie komplet w tym odcieniu, na który składał się top z marszczeniami na ramionach i ozdobnymi paskami na brzuchu, a także długie, rozszerzane spodnie, które optycznie niezwykle wydłużyły nogi gwiazdy. Doda dobrała do tego dwie szerokie bransolety i sandałki na wysokim obcasie. Nie da się ukryć, że najbardziej wyróżnia się jednak jej fryzura. Doda zaprezentowała się w bardzo długich blond warkoczykach ozdobionych okrągłymi łączeniami. Zdjęcia stylizacji gwiazdy znajdziecie w galerii na górze strony.

Doda w mocnych słowach odpowiada na hejt

Doda znana jest z tego, że stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Gwiazda jest bardzo aktywna w sieci i często spotykają ją tam również mało przychylne komentarze. Wokalistka jakiś czas temu postanowiła na nie zareagować w bardzo dosadnych słowach. "Moi odbiorcy od zawsze cenią sobie moją umiejętność radzenia sobie z hejtem. Dziękuję wam za to. W świecie, w którym możesz być każdym, wybrałam najtrudniejszą opcję - bycie sobą" - podkreśliła we wpisie. "Uroda powszednieje i przemija. To, co zostaje na zawsze, i robi wrażenie każdego dnia, to osobowość. Ludzie, którzy wychowali się na mnie albo ci, których zainspirowałam do zmian, dopiero niedawno solidarnie twierdzą, że to zdolność" - dodała na Instagramie. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.